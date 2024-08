Meteo Pontedera, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pontedera indicano una settimana con variazioni atmosferiche significative. Si prevedono temperature in aumento, con cieli che passeranno da coperti a parzialmente nuvolosi. I venti varieranno di direzione e intensità, con possibili raffiche. L’umidità sarà variabile, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti per organizzare al meglio le attività all’aperto, considerando anche la possibilità di precipitazioni.

Lunedì 26 Agosto

Notte

Durante la notte a Pontedera, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Est a Est – Nord Est con velocità tra i 2,7km/h e i 3,5km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto al 100% con temperature in aumento fino a raggiungere i 29°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità tra i 2km/h e i 4,1km/h. L’umidità diminuirà al 44% mentre la pressione atmosferica resterà stabile a 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, passando da coperto al 96% a poche nuvole al 18%. Le temperature massime saranno di 33,9°C, con venti che aumenteranno di intensità fino a 7,6km/h provenienti da Ovest. L’umidità si attesterà al 31% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Sera

In serata il cielo sarà sereno al 9% con temperature che si manterranno intorno ai 23,6°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 4,5km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 71% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte

Durante la notte a Pontedera, il cielo presenterà nubi sparse al 79% con temperature intorno ai 21,9°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 3,9km/h. L’umidità si manterrà stabile al 75% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto al 100% con temperature in aumento fino a raggiungere i 30,8°C. Il vento sarà proveniente da Est – Nord Est con raffiche fino a 16km/h. L’umidità si attesterà al 43% mentre la pressione atmosferica resterà stabile a 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 99% con temperature massime di 36,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 13,6km/h. L’umidità si manterrà al 27% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Sera

In serata si prevede cielo coperto al 100% con temperature intorno ai 19,9°C. Il vento sarà proveniente da Nord Est con raffiche fino a 31,6km/h. L’umidità aumenterà al 84% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte

Durante la notte a Pontedera, il cielo sarà coperto al 89% con temperature intorno ai 19,4°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 6km/h. L’umidità si attesterà all’84% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo con nubi sparse al 39% e temperature in aumento fino a raggiungere i 26°C. Il vento sarà proveniente da Est – Nord Est con raffiche fino a 6,2km/h. L’umidità si manterrà al 55% mentre la pressione atmosferica resterà stabile a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse al 32% con temperature massime di 33,8°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 7km/h. L’umidità si attesterà al 33% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Sera

In serata si prevede un cielo con nubi sparse al 29% con temperature intorno ai 22,8°C. Il vento sarà proveniente da Est con raffiche fino a 25,3km/h. L’umidità aumenterà al 76% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte

Durante la notte a Pontedera, il cielo sarà coperto al 98% con temperature intorno ai 21,2°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 4,7km/h. L’umidità si manterrà al 73% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo con nubi sparse al 44% e temperature in aumento fino a raggiungere i 30,1°C. Il vento sarà proveniente da Nord Est con raffiche fino a 3,7km/h. L’umidità si manterrà al 41% mentre la pressione atmosferica resterà stabile a 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse al 37% con temperature massime di 32,2°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 3km/h. L’umidità si attesterà al 36% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sera

In serata si prevede un cielo con nubi sparse al 100% con temperature intorno ai 22,2°C. Il vento sarà proveniente da Est – Nord Est con raffiche fino a 7,6km/h. L’umidità aumenterà al 75% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Pontedera saranno caratterizzati da variazioni delle condizioni atmosferiche, con temperature in aumento e possibili precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

