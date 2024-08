Meteo Pordenone, le previsioni per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il fine settimana a Pordenone indicano condizioni stabili e asciutte. Sabato e Domenica saranno caratterizzati da cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. Il Sabato vedrà poche nuvole e una leggera brezza, mentre la Domenica sarà più nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai +30°C, con percezioni di calore leggermente superiori. In generale, un weekend perfetto per godersi la natura e il relax all’aria aperta.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Pordenone, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 73%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,7°C con una leggera brezza proveniente da Nord a 6,2km/h. L’umidità sarà del 74% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature saliranno fino a +28,2°C con una percezione di calore di +29,3°C. Il vento soffierà da Sud a 3km/h con un’umidità del 56% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature raggiungeranno i +31°C con una percezione di calore di +32,6°C. Il vento sarà leggero da Sud – Sud Ovest a 10,3km/h. C’è una leggera probabilità dello 1% di precipitazioni con un’umidità del 50% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +23,3°C con una percezione di calore di +23,6°C. Il vento sarà leggero da Nord – Nord Ovest a 3km/h con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte a Pordenone, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,5°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est a 5,5km/h. L’umidità sarà del 79% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C con una percezione di calore di +31,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 4,2km/h con un’umidità del 60% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature raggiungeranno i +32,2°C con una percezione di calore di +34,2°C. Il vento sarà leggero da Sud – Sud Ovest a 8,1km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 48% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +23,3°C con una percezione di calore di +23,7°C. Il vento sarà leggero da Nord a 4,4km/h con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte a Pordenone, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,5°C con una leggera brezza proveniente da Nord a 4,6km/h. L’umidità sarà del 79% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +29,2°C con una percezione di calore di +30,9°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 3,5km/h con un’umidità del 57% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 97%. Le temperature raggiungeranno i +32,2°C con una percezione di calore di +33,8°C. Il vento sarà leggero da Sud Ovest a 6,9km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 46% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera

In serata il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 86%. Le temperature si attesteranno sui +23,6°C con una percezione di calore di +23,9°C. Il vento sarà leggero da Nord a 8,4km/h con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana a Pordenone, si prospetta un weekend all’insegna del bel tempo con cieli sereni e temperature gradevoli. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da condizioni stabili e asciutte, ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della natura. Sia chi desidera rilassarsi che chi vuole fare attività all’aria aperta potrà approfittare di queste condizioni meteorologiche favorevoli.

