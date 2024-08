Meteo Porto Torres, le previsioni per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Martedì 20 Agosto a Porto Torres si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori massimi attorno ai 27-28°C durante le ore centrali del giorno.

Nel dettaglio, al risveglio, dalle prime ore del mattino fino alla tarda mattinata, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, che si dissiperà completamente nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 23°C e i 28°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e limpido, con una leggera diminuzione delle temperature rispetto alle ore centrali della giornata. Il vento soffierà sempre da Ovest con intensità moderata.

In serata, le condizioni meteo continueranno ad essere stabili, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 24-25°C. Il vento proveniente da Ovest sarà ancora presente, ma con una lieve diminuzione dell’intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Porto Torres per Martedì 20 Agosto indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +23.8° perc. +24.2° prob. 13 % 8.9 ONO max 11.8 Maestrale 74 % 1011 hPa 4 nubi sparse +23.7° perc. +24.1° prob. 19 % 6.4 ONO max 12.3 Maestrale 75 % 1010 hPa 7 cielo sereno +25.5° perc. +25.8° prob. 17 % 3.6 O max 8.8 Ponente 66 % 1012 hPa 10 cielo sereno +27.6° perc. +28.8° prob. 12 % 17.5 NO max 16.5 Maestrale 59 % 1013 hPa 13 cielo sereno +27.7° perc. +28.7° Assenti 19 ONO max 19.7 Maestrale 57 % 1013 hPa 16 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 17.9 ONO max 19.5 Maestrale 59 % 1013 hPa 19 cielo sereno +24.5° perc. +24.8° Assenti 13 O max 17.1 Ponente 68 % 1013 hPa 22 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 13.1 O max 17.5 Ponente 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 20:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.