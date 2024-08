Meteo Pozzuoli, le previsioni per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pozzuoli evidenziano un fine settimana all’insegna del bel tempo. Le temperature si manterranno intorno ai +29°C durante il giorno e +27°C di sera, con venti leggeri e occasionali raffiche. L’umidità rimarrà su livelli accettabili. Sabato e Domenica vedranno un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio, ma senza precipitazioni significative in vista. Un weekend piacevole per i residenti e i visitatori di Pozzuoli.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Pozzuoli, cielo sereno caratterizzerà le prime ore del Venerdì 23 Agosto con una temperatura di circa +26,9°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità attorno ai 7,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 71% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si preannuncia con un cielo sereno e temperature in lieve aumento, raggiungendo i +29,4°C verso le ore 11:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 10,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60% con una pressione atmosferica stabile a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +29,5°C. Il vento proveniente da Ovest soffierà con una certa intensità, raggiungendo i 17,1km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 60% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 14% e temperature intorno ai +27,5°C. Il vento proveniente da Nord Ovest soffierà con una velocità di 10,9km/h. L’umidità si attesterà al 72% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 26% e temperature intorno ai +27°C. Il vento da Ovest – Nord Ovest soffierà con una velocità di 9,1km/h. L’umidità si manterrà stabile al 72% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +29,1°C verso le ore 10:00. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà con una velocità di 8,2km/h. L’umidità si attesterà al 59% con una pressione atmosferica stabile a 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente con nubi sparse e una copertura del 38%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,4°C con venti provenienti da Ovest a 16km/h. L’umidità aumenterà al 58% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura del 86% e temperature intorno ai +27,5°C. Il vento da Ovest – Nord Ovest soffierà con una velocità di 11,8km/h. L’umidità si attesterà al 65% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà nubi sparse con una copertura dell’83% e temperature intorno ai +26,9°C. Il vento da Ovest – Nord Ovest soffierà con una velocità di 12km/h. L’umidità si manterrà al 68% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo coperto e temperature intorno ai +29°C verso le ore 10:00. Il vento proveniente da Ovest soffierà con una velocità di 13,8km/h. L’umidità si attesterà al 55% con una pressione atmosferica stabile a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 65% e temperature intorno ai +29,3°C. Il vento da Ovest soffierà con una velocità di 21,4km/h. L’umidità aumenterà al 57% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera

La serata si concluderà con nubi sparse e una copertura del 66% con temperature intorno ai +27,2°C. Il vento da Ovest – Nord Ovest soffierà con una velocità di 9,9km/h. L’umidità si attesterà al 67% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Pozzuoli si preannuncia all’insegna del bel tempo, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno gradevoli, con valori che si manterranno attorno ai +29°C durante il giorno e +27°C durante la sera. I venti saranno generalmente leggeri, con raffiche occasionali, e l’umidità si manterrà su livelli accettabili. Sia Sabato che Domenica vedranno un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio, ma senza precipitazioni significative in vista. Buon weekend a tutti i residenti e visitatori di Pozzuoli!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.