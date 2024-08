Meteo Prato, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Prato per Giovedì 8 Agosto mostrano una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori massimi nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattina a Prato si presenterà con un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 24-31°C. Il vento soffierà leggero da direzioni variabili, con una velocità compresa tra 1,6km/h e 4,1km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente con la comparsa di nubi sparse e sono previste precipitazioni leggere. Le temperature massime saranno di circa 35-36°C, con un aumento dell’intensità del vento che potrà raggiungere i 16,6km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche a Prato vedranno un cielo nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 24-26°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto al pomeriggio, con raffiche che potranno arrivare fino a 7,2km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Prato indicano una giornata con temperature elevate e la possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche mutevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.4° perc. +22.9° Assenti 0.9 O max 2.4 Ponente 87 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.9° perc. +22.5° prob. 1 % 1.5 NE max 2.9 Grecale 89 % 1013 hPa 7 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 1.9 S max 1.8 Ostro 74 % 1014 hPa 10 poche nuvole +32.6° perc. +34° Assenti 4.1 SO max 6 Libeccio 44 % 1013 hPa 13 poche nuvole +35.7° perc. +36.5° prob. 11 % 7.5 SO max 9.1 Libeccio 33 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +30.5° perc. +32.6° 0.76 mm 6.2 O max 13.1 Ponente 54 % 1012 hPa 19 nubi sparse +25.5° perc. +25.9° Assenti 2.8 NNO max 5.8 Maestrale 70 % 1013 hPa 22 nubi sparse +24.4° perc. +24.8° Assenti 3 NNE max 3.6 Grecale 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:26

