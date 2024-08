Meteo Qualiano, le previsioni per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Qualiano, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature gradevoli. I venti saranno leggeri, con possibili raffiche nel pomeriggio. Non sono attese precipitazioni significative e l’umidità rimarrà su valori medi. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C, ideali per godersi le ultime giornate estive.

Venerdì 30 Agosto

Nel corso della notte a Qualiano, cielo sereno con una temperatura di +23,3°C e una leggera brezza proveniente da Nord a 7km/h. La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento, raggiungendo i +30°C alle ore 10:00. Il vento sarà sempre leggero, con raffiche fino a 8,3km/h. Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +30°C e venti leggeri che potrebbero aumentare leggermente di intensità. Infine, la sera vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con temperature intorno ai +27°C e venti in attenuazione.

Sabato 31 Agosto

La notte a Qualiano sarà caratterizzata da nubi sparse e una temperatura di +26,5°C. Le prime ore del mattino vedranno poche nuvole e temperature stabili intorno ai +26°C. Durante la mattina il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +30°C alle ore 10:00. Nel pomeriggio la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con temperature che si manterranno intorno ai +31°C e venti in aumento. La sera sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature intorno ai +27°C.

Domenica 1 Settembre

Durante la notte a Qualiano cielo sereno con una temperatura di +26,5°C e venti leggeri provenienti da Nord Est. La mattina vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai +30°C. Nel pomeriggio il cielo sarà coperto, con temperature intorno ai +31°C e venti in aumento di intensità. La sera sarà caratterizzata da nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai +28°C.

In conclusione, il fine settimana a Qualiano si prospetta con condizioni meteorologiche stabili, caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi e temperature gradevoli. I venti saranno generalmente leggeri, con possibili raffiche nelle ore pomeridiane. Non sono previste precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà su valori medi. Sia Sabato che Domenica si prevedono temperature massime intorno ai +31°C, ideali per godersi le ultime giornate estive.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.