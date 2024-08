Meteo Quarrata, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Domenica 18 Agosto a Quarrata si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di poche nuvole con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 20%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest a una velocità di circa 3km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’88%, e la pressione atmosferica si aggirerà sui 1011hPa.

Nel corso della mattinata, a partire dalle 06:00, è prevista l’arrivo di pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +22°C, con un aumento dell’intensità del vento che soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 5,2km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.13mm, con un’umidità che si attesterà all’86%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le condizioni meteo continueranno ad essere instabili con piogge leggere e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno intorno ai +28,5°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 29,6km/h provenienti da Ovest. Le precipitazioni si manterranno intorno ai 0.14mm, mentre l’umidità sarà del 50%.

In serata, a partire dalle 18:00, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature in calo intorno ai +23°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 9,4km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 20,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Quarrata indicano una giornata instabile con piogge intermittenti e copertura nuvolosa prevalente. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche e di tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Quarrata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +21.2° perc. +21.6° Assenti 2.1 SSO max 3.7 Libeccio 88 % 1011 hPa 4 nubi sparse +20.7° perc. +21.2° prob. 24 % 1 O max 2.2 Ponente 91 % 1010 hPa 7 cielo coperto +23.6° perc. +24° prob. 30 % 4.8 S max 7.9 Ostro 80 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +28.8° perc. +30.1° 0.66 mm 9.9 OSO max 16.6 Libeccio 55 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +28.5° perc. +29° 0.14 mm 17.3 O max 29.6 Ponente 50 % 1007 hPa 16 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 60 % 15.6 OSO max 27.6 Libeccio 60 % 1007 hPa 19 cielo coperto +22.3° perc. +22.6° prob. 15 % 4.1 O max 12.8 Ponente 77 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +19.9° perc. +20.2° 0.25 mm 2.6 ONO max 4 Maestrale 87 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 20:11

