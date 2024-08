Meteo Quartu Sant’Elena, le previsioni per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Quartu Sant’Elena mostrano condizioni climatiche stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la notte il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

Al sorgere del sole, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura intorno al 14%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 33°C durante le ore centrali della giornata. La percezione di calore sarà leggermente inferiore, ma si consiglia comunque di prestare attenzione alle alte temperature.

Nel pomeriggio il cielo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si attesteranno intorno ai 31°C con una percezione di calore intorno ai 32°C. Il vento soffierà a una velocità moderata proveniente da direzioni variabili.

Al calar del sole, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a diminuire, attestandosi intorno ai 25°C durante la sera. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo una piacevole serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena per Lunedì 26 Agosto indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente, specialmente nelle ore più calde. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.1° perc. +24.3° Assenti 5.5 N max 6.4 Tramontana 66 % 1014 hPa 4 cielo sereno +23° perc. +23.1° Assenti 2.8 NNO max 4 Maestrale 64 % 1013 hPa 7 cielo coperto +27° perc. +27.4° Assenti 7.8 NO max 8.7 Maestrale 50 % 1014 hPa 10 cielo coperto +32.4° perc. +31.9° Assenti 9 O max 12.5 Ponente 34 % 1013 hPa 13 cielo sereno +32.7° perc. +33° Assenti 14.4 SO max 15.2 Libeccio 38 % 1012 hPa 16 cielo sereno +30.8° perc. +31.1° Assenti 6.6 NO max 13.3 Maestrale 43 % 1012 hPa 19 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° Assenti 18 NNO max 25.5 Maestrale 62 % 1012 hPa 22 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 15.1 NNO max 20.6 Maestrale 69 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:59

