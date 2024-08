Meteo Ravenna, le previsioni per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì a Ravenna, si prevedono nubi sparse durante la notte con una copertura del 33%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con vento proveniente da Est – Nord Est a 9,4km/h. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature fino a +30,4°C. Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, mentre in serata sono attese piogge leggere. Sabato, piogge leggere durante la notte e nubi sparse in serata. Domenica, nubi sparse con temperature intorno ai +30,4°C. Le condizioni meteorologiche varieranno nel fine settimana, con temperature stabili e venti di intensità variabile.

Venerdì 2 Agosto

Nel corso della notte a Ravenna, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una percezione termica stabile a +26°C. Il vento soffierà a 9,4km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 25,7km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza vivace. Non sono previste precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà al 66% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature saliranno fino a +30,4°C, con una percezione termica di +32,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 13,5km/h proveniente da Est – Nord Est. Possibile presenza di brezza leggera e una probabilità del 5% di precipitazioni. L’umidità sarà al 53% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime saranno di +30,7°C, con una percezione termica di +32,7°C. Il vento aumenterà leggermente raggiungendo i 17,9km/h provenienti da Est – Nord Est. L’intensità del vento sarà di tipo brezza, con una probabilità del 5% di precipitazioni. L’umidità si attesterà al 53% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

In serata sono attese piogge leggere con una copertura nuvolosa del 8%. Le temperature scenderanno a +25,9°C, con una percezione termica di +26,4°C. Il vento soffierà a 16,3km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche fino a 22,6km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza vivace. Sono previste precipitazioni di 0.67mm con una probabilità del 73%. L’umidità salirà al 73% e la pressione atmosferica si manterrà a 1006hPa.

Sabato 3 Agosto

Durante la notte a Ravenna, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una percezione termica stabile a +24,5°C. Il vento soffierà a 6km/h provenendo da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 6,6km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera. Sono previste precipitazioni di 0.27mm con una probabilità dell’80%. L’umidità si attesterà al 80% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

Durante la mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature saliranno fino a +30°C, con una percezione termica di +31,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 11,4km/h proveniente da Est – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, mentre l’umidità sarà al 54% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature massime saranno di +30,3°C, con una percezione termica di +31,8°C. Il vento aumenterà raggiungendo i 15,6km/h provenienti da Est – Nord Est. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera, con una probabilità del 1% di precipitazioni. L’umidità si attesterà al 52% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

In serata sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature scenderanno a +25,6°C, con una percezione termica di +26,1°C. Il vento soffierà a 12,9km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche fino a 18,1km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza. Sono previste precipitazioni di 0.57mm con una probabilità del 74%. L’umidità salirà al 74% e la pressione atmosferica si manterrà a 1006hPa.

Domenica 4 Agosto

Durante la notte a Ravenna, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,9°C, con una percezione termica stabile a +25,4°C. Il vento soffierà a 4,6km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 12,4km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza. Non sono previste precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà al 74% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Durante la mattina il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa al 20%. Le temperature saliranno fino a +29,4°C, con una percezione termica di +30,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 13,5km/h proveniente da Est – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, mentre l’umidità sarà al 50% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature massime saranno di +30,4°C, con una percezione termica di +31,9°C. Il vento soffierà a 17,6km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 11,3km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza, con una probabilità del 1% di precipitazioni. L’umidità si attesterà al 51% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

In serata sono attese nubi sparse con una copertura nuvolosa del 88%. Le temperature scenderanno a +26,1°C, con una percezione termica di +26,1°C. Il vento soffierà a 7km/h provenendo da Sud Est, con raffiche fino a 8,4km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera. Non sono previste precipitazioni, mentre l’umidità salirà al 61% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

In conclusione, il fine settimana a Ravenna si preannuncia con una variazione delle condizioni meteorologiche. Dall’assenza di precipitazioni e cielo sereno del Venerdì, si passerà alle piogge leggere del Sabato, per poi ritornare a condizioni di nubi sparse nella giornata della Domenica. Le temperature si manterranno elevate, con venti di intensità variabile e un’umidità che oscillerà tra valori medi e alti. Resta consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

