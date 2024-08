Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Reggio Calabria mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. La mattina inizierà con poche nuvole, ma nel corso della giornata il cielo si coprirà sempre di più, con la comparsa di nubi sparse e piogge leggere.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 55%, con temperature che si attesteranno intorno ai 29-30°C. La velocità del vento sarà prevalentemente da Sud Ovest, con raffiche leggere e un’umidità che si manterrà intorno al 58-59%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si farà più instabile, con la comparsa di piogge leggere e una probabilità di precipitazioni del 29-36%. Le temperature massime si manterranno intorno ai 29-30°C, ma la temperatura percepita potrebbe raggiungere i 32-33°C a causa dell’umidità che si attesterà intorno al 59-61%.

In serata, il cielo sarà coperto al 94-99%, con piogge leggere e una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 2-10%. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C, con una leggera brezza proveniente da Nord che contribuirà a mantenere l’umidità intorno al 75-77%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Reggio Calabria indicano un’evoluzione del tempo da parzialmente nuvoloso a coperto, con possibili piogge leggere nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche avverse.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.1° perc. +25.6° Assenti 9.7 N max 12.6 Tramontana 74 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° Assenti 9.3 N max 12.2 Tramontana 72 % 1013 hPa 6 poche nuvole +27.2° perc. +28.9° Assenti 6.9 N max 7.6 Tramontana 66 % 1014 hPa 9 nubi sparse +29.6° perc. +31.8° Assenti 2.2 SO max 7.2 Libeccio 58 % 1015 hPa 12 nubi sparse +30.2° perc. +32.6° Assenti 6 S max 10.3 Ostro 57 % 1015 hPa 15 nubi sparse +29.5° perc. +32.1° prob. 10 % 4.1 SSE max 7.1 Scirocco 61 % 1015 hPa 18 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 8 % 1.6 SSE max 4.3 Scirocco 76 % 1015 hPa 21 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 5.1 N max 6.1 Tramontana 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:36

