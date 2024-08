Meteo Riccione, le previsioni per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Riccione evidenziano una variazione delle condizioni atmosferiche nel prossimo fine settimana. Venerdì si prevede cielo coperto con temperature intorno ai +28°C, vento moderato e umidità al 60%. Sabato, invece, il cielo sarà sereno con temperature massime di +29,7°C e vento leggero. Domenica il cielo sarà nuvoloso con temperature fino a +29,8°C e vento moderato. Le condizioni di umidità si manterranno accettabili. Un fine settimana gradevole per chi desidera trascorrere giornate estive al mare.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Riccione, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,6°C, con una percezione di +25°C. Il vento soffierà a 6km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 6,2km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede cielo coperto con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una percezione di +29,5°C. Il vento sarà moderato con raffiche fino a 7km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 61%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse con una copertura del 71%. Le temperature massime saranno di +28,7°C, con una percezione di +30,6°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 13,6km/h, con raffiche fino a 16,6km/h. L’umidità sarà del 60%.

Sera

In serata il cielo sarà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,5°C, con una percezione di +29,7°C. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, con una velocità di 9,7km/h proveniente da Sud Est. L’umidità aumenterà al 69%.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte a Riccione, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,2°C, con una percezione di +26,2°C. Il vento soffierà a 7,3km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 7,4km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede cielo sereno con copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a +28,2°C, con una percezione di +29,1°C. Il vento sarà leggero con raffiche fino a 6,7km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 54%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà completamente sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +29,7°C, con una percezione di +31,7°C. Il vento sarà leggero con raffiche fino a 10,7km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 57%.

Sera

In serata il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 13%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una percezione di +28,7°C. Il vento sarà leggero con una velocità di 6,9km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 67%.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte a Riccione, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,2°C, con una percezione di +26,2°C. Il vento soffierà a 8,9km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 9,1km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +28,8°C, con una percezione di +29,2°C. Il vento sarà moderato con raffiche fino a 10,7km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà intorno al 48%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà completamente sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +29,8°C, con una percezione di +31,1°C. Il vento sarà moderato con raffiche fino a 14,5km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 52%.

Sera

In serata il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 82%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,4°C, con una percezione di +28,6°C. Il vento sarà leggero con una velocità di 6,5km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 61%.

Conclusioni

Il fine settimana a Riccione si preannuncia variabile, con una prevalenza di cielo coperto venerdì, sereno sabato e nuvoloso domenica. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori massimi intorno ai +30°C. Il vento sarà generalmente leggero, con raffiche moderate in alcune ore. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, garantendo un clima gradevole per chi vorrà godersi le giornate estive in riva al mare.

