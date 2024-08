Meteo Rimini, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Rimini prevedono condizioni atmosferiche instabili con precipitazioni diffuse per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con cielo coperto o parzialmente nuvoloso per tutto il giorno.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con temperature intorno ai +22°C. La situazione non migliorerà al mattino, con piogge moderate e temperature che si manterranno intorno ai +23°C. Nel corso della mattina, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con piogge leggere e temperature percepite che oscilleranno intorno ai +23,5°C.

Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno, diventando moderate, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +23°C. Anche in serata le precipitazioni saranno ancora presenti, seppur con una certa attenuazione, e le temperature si manterranno intorno ai +22°C.

Considerando la situazione attuale, è probabile che le condizioni meteorologiche rimarranno instabili anche nei prossimi giorni a Rimini, con possibili piogge e copertura nuvolosa persistente. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e di pianificare le attività all’aperto tenendo conto di queste previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Rimini

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.8° perc. +23.1° prob. 50 % 6.3 ONO max 7 Maestrale 76 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +21.3° perc. +21.7° 0.21 mm 13.4 ONO max 15.1 Maestrale 86 % 1007 hPa 6 pioggia leggera +21.1° perc. +21.5° 0.23 mm 14.8 ONO max 20.7 Maestrale 88 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +23° perc. +23.5° 0.37 mm 15.4 NO max 18.5 Maestrale 83 % 1010 hPa 12 pioggia moderata +23.8° perc. +24.3° 1.11 mm 14.6 NNE max 18.8 Grecale 79 % 1010 hPa 15 pioggia moderata +23.1° perc. +23.5° 2.21 mm 8.6 NNE max 10.7 Grecale 81 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +22.3° perc. +22.8° 0.49 mm 7.9 ONO max 9 Maestrale 84 % 1011 hPa 21 cielo coperto +21° perc. +21.5° prob. 34 % 14.9 ONO max 17.4 Maestrale 93 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:03

