Meteo Roma, le previsioni per domani domenica 18 agosto

Domenica 18 Agosto a Roma si prospetta una giornata con previsioni meteo variegate, con cambiamenti significativi nel corso della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il suo picco nel pomeriggio, quando sono previste precipitazioni.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore, si potranno osservare nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 73% intorno alle 9:00. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che supereranno i +30°C. La velocità del vento aumenterà gradualmente, con raffiche che potranno raggiungere i 15,9km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica a Roma si complicherà ulteriormente con un aumento della copertura nuvolosa fino al 79% intorno alle 16:00. Le temperature inizieranno a diminuire leggermente, ma si manterranno comunque sopra i +28°C. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, con raffiche che potranno superare i 20km/h.

In serata, a partire dalle 18:00, è prevista l’arrivo di piogge leggere che continueranno per diverse ore. La copertura nuvolosa sarà alta, con il 100% di probabilità di precipitazioni intorno alle 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, mentre la velocità del vento sarà abbastanza sostenuta, con raffiche che potranno superare i 16km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Roma indicano una giornata con un’alternanza di nubi sparse, piogge leggere e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prendere le dovute precauzioni, specialmente nel caso di piogge moderate. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Roma per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +25° perc. +25.4° Assenti 8 N max 10.5 Tramontana 71 % 1011 hPa 3 cielo sereno +23.8° perc. +24.1° Assenti 5.8 N max 7.2 Tramontana 72 % 1010 hPa 6 nubi sparse +25.5° perc. +25.7° prob. 16 % 3.4 NNE max 3.7 Grecale 61 % 1010 hPa 9 nubi sparse +30.9° perc. +31.1° Assenti 9.3 SSO max 12.2 Libeccio 42 % 1010 hPa 12 nubi sparse +32.2° perc. +32.6° prob. 9 % 20.6 SO max 20.4 Libeccio 40 % 1008 hPa 15 nubi sparse +29.4° perc. +30.4° prob. 36 % 20.3 SO max 23.9 Libeccio 52 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.23 mm 10.9 SSO max 16.5 Libeccio 66 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +25.8° perc. +26.3° 0.32 mm 10.8 SSE max 20.1 Scirocco 70 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 20:01

