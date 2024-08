Meteo Roma, le previsioni per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Roma si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le prime ore del mattino saranno contraddistinte da poche nuvole e temperature gradevoli, con una leggera brezza proveniente da nord. Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno e la temperatura inizierà a salire gradualmente, con un aumento della velocità del vento da nord – nord ovest.

Nel pomeriggio, il sole splenderà su Roma senza nuvole all’orizzonte, portando a un ulteriore aumento delle temperature. Il vento soffierà da sud ovest con intensità crescente, mantenendo comunque condizioni di ventilazione leggera. Anche in serata, il cielo rimarrà sereno con solo qualche nuvola sparsa, e le temperature si manterranno elevate.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Roma indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature in aumento nel corso della giornata. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature elevate e cieli prevalentemente tersi. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di prestare attenzione alle ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.4° perc. +25.8° Assenti 5.4 NNO max 7.3 Maestrale 66 % 1011 hPa 3 nubi sparse +24.2° perc. +24.4° Assenti 5.8 N max 7.8 Tramontana 66 % 1011 hPa 6 poche nuvole +26.7° perc. +26.7° Assenti 5.7 N max 6.8 Tramontana 55 % 1012 hPa 9 cielo sereno +33.6° perc. +33.2° Assenti 5.7 OSO max 6.7 Libeccio 33 % 1012 hPa 12 cielo sereno +35.2° perc. +35.6° Assenti 18.4 OSO max 12.8 Libeccio 33 % 1011 hPa 15 cielo sereno +34° perc. +34.3° Assenti 17.6 OSO max 16.3 Libeccio 35 % 1011 hPa 18 poche nuvole +29.3° perc. +30.3° Assenti 12.6 OSO max 18.6 Libeccio 52 % 1011 hPa 21 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 5.9 ONO max 8.6 Maestrale 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.