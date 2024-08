Meteo Roma, le previsioni per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Roma si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata.

Durante la notte, le nubi sparse copriranno il cielo con una percentuale intorno al 60%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est.

Al mattino, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96% intorno alle 08:00. Le temperature saliranno fino a +33°C, con una leggera brezza che soffierà da Sud – Sud Est.

Nel pomeriggio, le nubi sparse lasceranno spazio a qualche schiarita, con una copertura nuvolosa intorno al 40%. Le temperature massime toccheranno i +35°C, con venti provenienti da Sud – Sud Ovest.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 1-2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza che soffierà da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Roma indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni improvvisi del vento e dell’umidità. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul meteo a Roma.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.9° perc. +25.2° Assenti 4.8 NE max 7.6 Grecale 65 % 1007 hPa 3 nubi sparse +24.1° perc. +24.1° Assenti 1.8 ESE max 9.4 Scirocco 62 % 1007 hPa 6 nubi sparse +26.8° perc. +27.3° Assenti 7.4 ENE max 12.5 Grecale 51 % 1007 hPa 9 cielo coperto +33.1° perc. +32.6° Assenti 10.3 SSE max 11.8 Scirocco 33 % 1007 hPa 12 nubi sparse +34.4° perc. +35.1° Assenti 16.1 SSO max 16.6 Libeccio 36 % 1006 hPa 15 nubi sparse +33.3° perc. +34.8° Assenti 18.8 SSO max 15.8 Libeccio 42 % 1005 hPa 18 poche nuvole +29.5° perc. +31.7° prob. 2 % 11.4 SO max 13.1 Libeccio 59 % 1006 hPa 21 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° prob. 11 % 3 SE max 5.6 Scirocco 77 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:22

