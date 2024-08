Meteo Romano di Lombardia, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Venerdì 9 Agosto

Nel corso della notte a Romano di Lombardia il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10-14%. Le temperature si manterranno intorno ai +21-22°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est e velocità del vento attorno ai 5-6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 76-77% con pressione atmosferica stabile a 1015hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-3%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +27-28°C verso le 09:00-10:00, con una percezione di caldo maggiore dovuta all’umidità. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 3-4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 61-64% con pressione atmosferica stabile a 1016-1017hPa.

Nel pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con presenza di nubi sparse intorno al 31-48%. Le temperature massime saranno di circa +30-31°C, con una percezione di caldo intorno ai +32-33°C. Il vento sarà sempre leggero, con direzione da Sud – Sud Ovest e velocità attorno ai 5-8 km/h. Possibilità di precipitazioni intorno all’8-13%, ma senza piogge significative. L’umidità si manterrà intorno al 50-54% con pressione atmosferica stabile a 1015-1016hPa.

In serata la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, con nubi sparse intorno al 42-47%. Le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai +24-27°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 2-3 km/h. Possibilità di precipitazioni intorno al 8-13%, ma senza fenomeni significativi. L’umidità aumenterà fino al 67-69% con pressione atmosferica stabile a 1015-1016hPa.

Sabato 10 Agosto

Durante la notte a Romano di Lombardia il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 1-5%. Le temperature si manterranno intorno ai +22-23°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est e velocità del vento attorno ai 3-5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 77-79% con pressione atmosferica stabile a 1017-1018hPa.

Nella mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-4%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +27-29°C verso le 09:00-10:00, con una percezione di caldo maggiore dovuta all’umidità. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Est con raffiche fino a 4-6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 73-78% con pressione atmosferica stabile a 1018-1019hPa.

Durante il pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con presenza di nubi sparse intorno al 78-94%. Le temperature massime saranno di circa +32-33°C, con una percezione di caldo intorno ai +34-35°C. Il vento sarà leggero, con direzione da Sud – Sud Ovest e velocità attorno ai 5-7 km/h. Possibilità di precipitazioni intorno all’86-91%, ma senza piogge significative. L’umidità si manterrà intorno al 48-50% con pressione atmosferica stabile a 1018-1019hPa.

In serata la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, con nubi sparse intorno al 48-66%. Le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai +25-27°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Est con raffiche fino a 4-6 km/h. Possibilità di precipitazioni intorno al 1-12%, ma senza fenomeni significativi. L’umidità aumenterà fino al 69-77% con pressione atmosferica stabile a 1018-1019hPa.

Domenica 11 Agosto

Nel corso della notte a Romano di Lombardia il cielo sarà coperto, con presenza di nubi sparse intorno al 31-73%. Le temperature si manterranno intorno ai +22-24°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est e velocità del vento attorno ai 4-6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75-78% con pressione atmosferica stabile a 1018hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa intorno al 66-100%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +27-29°C verso le 09:00-10:00, con una percezione di caldo maggiore dovuta all’umidità. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 2-4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60-69% con pressione atmosferica stabile a 1018-1019hPa.

Nel pomeriggio si prevede un cielo coperto, con presenza di nubi sparse intorno al 78-100%. Le temperature massime saranno di circa +30-32°C, con una percezione di caldo intorno ai +33-35°C. Il vento sarà leggero, con direzione da Sud – Sud Ovest e velocità attorno ai 6-8 km/h. Possibilità di precipitazioni intorno al 95-100%, ma senza piogge significative. L’umidità si manterrà intorno al 48-54% con pressione atmosferica stabile a 1016-1018hPa.

In serata la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, con nubi sparse intorno al 31-66%. Le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai +24-28°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Est con raffiche fino a 4-6 km/h. Possibilità di precipitazioni intorno al 4-9%, ma senza fenomeni significativi. L’umidità aumenterà fino al 69-77% con pressione atmosferica stabile a 1014-1018hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Romano di Lombardia si preannuncia all’insegna di temperature estive, con cieli prevalentemente sereni al mattino e nubi sparse nel pomeriggio e sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30-32°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +35°C. Il vento sarà leggero e l’umidità si manterrà su valori accettabili. Possibilità di precipitazioni minime, ma senza fenomeni significativi in vista. Sia Sabato che Domenica si prospettano giornate ideali per godersi il tempo all’aperto, magari approfittando di una passeggiata in mezzo alla natura o di un picnic in compagnia.

