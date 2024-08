Meteo Rosignano Marittimo, le previsioni per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Rosignano Marittimo si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 42% e il 36%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C durante la notte e saliranno gradualmente fino a raggiungere i +27°C nel corso della mattina.

Durante la mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma la copertura nuvolosa diminuirà fino al 31% intorno a mezzogiorno. Le temperature massime saranno di +29°C e il vento soffierà leggero da Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà completamente, regalando una splendida giornata di sole con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’8%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +29°C e il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Ovest – Sud Ovest.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nubi sparse (circa il 6-7%). Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +21°C. Il vento soffierà ancora da Est – Nord Est, ma con una velocità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Rosignano Marittimo per Mercoledì 28 Agosto indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e cieli generalmente sereni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 1 % 6.7 ENE max 6.8 Grecale 76 % 1016 hPa 4 nubi sparse +19.3° perc. +19.2° prob. 4 % 7.7 ENE max 7.5 Grecale 75 % 1016 hPa 7 nubi sparse +23.3° perc. +23.2° Assenti 6 NE max 6.8 Grecale 58 % 1016 hPa 10 nubi sparse +28.3° perc. +28.3° Assenti 2 ONO max 8.4 Maestrale 45 % 1016 hPa 13 cielo sereno +29.2° perc. +29.3° Assenti 13.1 OSO max 11.4 Libeccio 45 % 1015 hPa 16 cielo sereno +27.3° perc. +28° prob. 3 % 13.6 O max 15.3 Ponente 54 % 1014 hPa 19 cielo sereno +23.5° perc. +23.7° prob. 16 % 12.3 ENE max 21.7 Grecale 69 % 1017 hPa 22 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° prob. 9 % 7.7 ENE max 8 Grecale 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:55

