Meteo Rossano, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

Le previsioni meteo per Rossano indicano cielo sereno con leggera brezza da Ovest – Sud Ovest. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C con umidità al 63-64%. Durante il pomeriggio di Venerdì, sono attese piogge leggere con temperature intorno ai 32°C. Sabato, il cielo sarà sereno con temperature fino a 34°C. Domenica, cielo sereno con temperature fino a 34°C. Si consiglia di proteggersi dal caldo e dai raggi solari.

Venerdì 9 Agosto

Nel corso della notte a Rossano, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità intorno ai 7-9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63-64% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 31°C verso le ore 10:00. Il vento soffierà da Nord Est con intensità tra i 9-10 km/h. L’umidità diminuirà al 41% mentre la pressione atmosferica si manterrà costante a 1015hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno con l’arrivo di piogge leggere. La probabilità di precipitazioni sarà del 35% alle 13:00, con una temperatura intorno ai 32°C percepiti. Il vento si orienterà da Est con una velocità di 5 km/h. L’umidità aumenterà al 42%.

In serata, le piogge leggere continueranno con una probabilità del 49% alle 15:00. Le temperature si manterranno intorno ai 31°C percepiti, con una leggera brezza da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 45% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

Sabato 10 Agosto

Durante la notte a Rossano, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-2%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità intorno ai 4-9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 54-66% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nella mattina di Sabato, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, raggiungendo i 32°C verso le ore 10:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità tra i 15-17 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 33-32% mentre la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature intorno ai 34°C percepiti. Il vento si orienterà da Nord Est con una velocità di 10-12 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 29-31%.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai 26-27°C. Il vento sarà leggero da Sud – Sud Ovest con una velocità intorno ai 6-8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 43-44% mentre la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Domenica 11 Agosto

Nel corso della notte a Rossano, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest con velocità intorno ai 7-8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 45-47% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 32-33°C verso le ore 10:00. Il vento soffierà da Nord Est con intensità tra i 13-15 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 29-31% mentre la pressione atmosferica sarà di 1016-1017hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai 33-34°C percepiti. Il vento si orienterà da Nord Est con una velocità di 10-12 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 28-29%.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai 26-27°C. Il vento sarà leggero da Sud – Sud Ovest con una velocità intorno ai 6-8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 43-45% mentre la pressione atmosferica sarà di 1015-1017hPa.

In conclusione, il fine settimana a Rossano si prospetta con condizioni meteorologiche stabili, caratterizzate da cielo sereno e temperature elevate. Le piogge leggere previste per Venerdì pomeriggio non dovrebbero influenzare in modo significativo le attività all’aperto. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature durante le ore centrali della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

