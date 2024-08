Meteo Rovigo, le previsioni per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Rovigo per Domenica 4 Agosto indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo che andrà via via coprendosi nel corso delle ore.

Mattina:

La giornata inizierà con poche nuvole e una temperatura intorno ai +22°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni. La temperatura percepita sarà di circa +23°C.

Pomeriggio:

Nel primo pomeriggio il cielo si coprirà ulteriormente, con nubi sparse che tenderanno a aumentare fino a coprire completamente il cielo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C, con una sensazione termica di +32°C. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà abbastanza elevata intorno al 46-49%.

Sera:

Anche in serata il cielo rimarrà coperto, con una diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +23°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69-74%.

In base alle previsioni, la giornata di Lunedì a Rovigo potrebbe essere caratterizzata da un aumento delle precipitazioni e da un cielo nuvoloso. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +21.6° perc. +22.1° prob. 5 % 10 NE max 15.2 Grecale 84 % 1010 hPa 4 poche nuvole +20.2° perc. +20.5° prob. 30 % 9 NNE max 11.8 Grecale 86 % 1010 hPa 7 cielo sereno +24.5° perc. +24.8° prob. 5 % 9.5 NNE max 10.9 Grecale 70 % 1011 hPa 10 poche nuvole +29.4° perc. +30.7° prob. 11 % 10.5 NNE max 9 Grecale 54 % 1011 hPa 13 cielo coperto +31.2° perc. +32.1° prob. 12 % 11.4 NE max 8.4 Grecale 46 % 1010 hPa 16 cielo coperto +28.8° perc. +29.9° prob. 19 % 11.4 ENE max 14.8 Grecale 55 % 1009 hPa 19 nubi sparse +24.2° perc. +24.4° Assenti 6.9 ENE max 7.1 Grecale 66 % 1010 hPa 22 nubi sparse +23.1° perc. +23.3° Assenti 7.1 NNE max 7.4 Grecale 71 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:31

