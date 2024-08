Meteo Salsomaggiore Terme, le previsioni per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Salsomaggiore Terme, le condizioni meteo si preannunciano stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con cielo sereno e poche nuvole.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,6°C alle 07:00, per poi salire fino a +32,9°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli, con temperature massime che raggiungeranno i +33,9°C alle 14:00 e +33,8°C alle 15:00. La brezza leggera proveniente dal Nord Est contribuirà a rendere più gradevole la situazione.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza alcuna precipitazione in vista. Le temperature si manterranno piacevoli, attorno ai +25,6°C alle 21:00 e +24,8°C alle 23:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Salsomaggiore Terme indicano una giornata di sole e caldo, ideale per godersi le attività all’aperto. Le temperature estive accompagneranno residenti e turisti per tutta la giornata, senza rischio di piogge o fenomeni atmosferici particolari.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.5° perc. +23.8° Assenti 4.7 SSO max 5.7 Libeccio 75 % 1017 hPa 3 poche nuvole +22.3° perc. +22.7° Assenti 3.3 SO max 4.8 Libeccio 79 % 1018 hPa 6 poche nuvole +24.7° perc. +25.1° Assenti 0.9 S max 2 Ostro 71 % 1019 hPa 9 cielo sereno +29.5° perc. +30.2° Assenti 7.2 ENE max 7.1 Grecale 49 % 1019 hPa 12 cielo sereno +32.9° perc. +33.8° Assenti 7.9 NE max 8.5 Grecale 41 % 1019 hPa 15 cielo sereno +33.8° perc. +34.8° Assenti 10.3 NNE max 8.6 Grecale 39 % 1018 hPa 18 cielo sereno +28.8° perc. +31° Assenti 5.3 NNE max 5.5 Grecale 62 % 1018 hPa 21 cielo sereno +25.6° perc. +26.1° Assenti 4.9 S max 6 Ostro 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:29

