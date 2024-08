Meteo Salsomaggiore Terme, le previsioni per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Salsomaggiore Terme si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da piogge moderate, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità presente nell’aria. Il vento soffierà a una velocità di circa 5-6 km/h provenendo da direzioni variabili, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 10 km/h. Le precipitazioni saranno di intensità variabile, con valori che si aggireranno intorno ai 2-3mm.

Man mano che la mattina avanzerà, la copertura nuvolosa si diraderà, lasciando spazio a nubi sparse e poche nuvole. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che potranno superare i +30°C nelle ore centrali del giorno. Il vento sarà sempre leggero, con velocità intorno ai 6-8 km/h e direzione prevalente da Nord Est. Le precipitazioni tenderanno a diminuire, con probabilità di pioggia che si ridurranno notevolmente.

Nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento sarà ancora leggero, con raffiche che potranno raggiungere i 7-8 km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si manterrà intorno al 50-55%.

In serata, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole sparse, e le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i +22°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto alle ore centrali della giornata. Le precipitazioni saranno praticamente assenti, e l’umidità si attesterà intorno al 80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Salsomaggiore Terme indicano una giornata inizialmente instabile, con piogge moderate al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi che potranno superare i +30°C. Il vento sarà leggero e le precipitazioni tenderanno a diminuire, lasciando spazio a un cielo sereno nel pomeriggio e in serata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +21.5° perc. +22.1° 1.05 mm 4.2 SE max 10.3 Scirocco 92 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +20.8° perc. +21.4° 0.11 mm 4.8 SSE max 8 Scirocco 95 % 1007 hPa 6 cielo coperto +22.3° perc. +22.9° prob. 74 % 3.5 ENE max 5.3 Grecale 89 % 1008 hPa 9 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° prob. 26 % 7.8 NE max 6.7 Grecale 71 % 1009 hPa 12 cielo sereno +29.4° perc. +31.1° prob. 26 % 7.2 NNE max 6.2 Grecale 56 % 1008 hPa 15 cielo sereno +30.2° perc. +31.8° prob. 39 % 7.7 NNE max 6.1 Grecale 53 % 1007 hPa 18 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 28 % 6.6 ENE max 7.3 Grecale 72 % 1008 hPa 21 cielo sereno +22.8° perc. +23.2° prob. 8 % 4.5 S max 6.5 Ostro 82 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.