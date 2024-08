Meteo San Donato Milanese, le previsioni per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a San Donato Milanese prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 75% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C durante la notte, per poi salire gradualmente durante la mattina fino a raggiungere i +28°C verso le ore centrali del giorno. Nel pomeriggio, le temperature massime toccheranno i +33°C per poi diminuire leggermente verso sera, attestandosi intorno ai +25°C.

Per quanto riguarda il vento, soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra i 5km/h e i 10km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 16km/h nelle ore serali. La probabilità di precipitazioni è molto bassa durante l’intera giornata, con valori che si attestano intorno al 10-20%.

L’umidità relativa dell’aria sarà moderata, con valori che si manterranno intorno al 50-70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013-1015hPa.

In conclusione, Giovedì 15 Agosto a San Donato Milanese si prevede una giornata con cielo coperto e temperature elevate, senza particolari fenomeni meteorologici significativi. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e alla presenza di vento nelle ore serali. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Donato Milanese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.2° perc. +22.3° prob. 45 % 8.5 OSO max 13.4 Libeccio 73 % 1013 hPa 3 nubi sparse +21.4° perc. +21.5° prob. 3 % 5.9 OSO max 6.7 Libeccio 73 % 1013 hPa 6 nubi sparse +22.4° perc. +22.6° Assenti 5.9 OSO max 8.6 Libeccio 73 % 1014 hPa 9 cielo coperto +28.3° perc. +29.2° Assenti 5.6 SSO max 4.3 Libeccio 54 % 1015 hPa 12 cielo coperto +32.6° perc. +33.4° Assenti 8 SSO max 6.1 Libeccio 41 % 1013 hPa 15 cielo coperto +33.8° perc. +34.1° prob. 12 % 8.4 S max 6.3 Ostro 36 % 1012 hPa 18 cielo coperto +27.8° perc. +28.6° prob. 9 % 9.8 SO max 16.6 Libeccio 54 % 1013 hPa 21 cielo coperto +25.8° perc. +26° prob. 26 % 8.1 SO max 16.7 Libeccio 59 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 20:25

