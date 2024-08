Meteo San Giorgio a Cremano, le previsioni per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a San Giorgio a Cremano prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da poche nuvole con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il 100% intorno alle ore 13:00, mantenendosi tale per il resto del pomeriggio.

Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori che oscilleranno tra i +27,2°C e i +31,3°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, arrivando fino a +33,5°C nelle ore centrali del giorno.

Il vento soffierà prevalentemente da Sud Ovest con intensità variabile tra i 3,2km/h e i 14,4km/h. Le raffiche di vento saranno leggere, con valori che non supereranno i 10,5km/h.

Le precipitazioni sono assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 52%-69% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1010-1012hPa.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a San Giorgio a Cremano si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.2° perc. +28.6° Assenti 4 ONO max 4.6 Maestrale 63 % 1012 hPa 3 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° Assenti 2.3 SO max 3.9 Libeccio 67 % 1011 hPa 6 poche nuvole +27.1° perc. +28.8° Assenti 3.2 SO max 4 Libeccio 67 % 1012 hPa 9 poche nuvole +30.1° perc. +32.3° Assenti 7.6 SO max 5.2 Libeccio 56 % 1012 hPa 12 nubi sparse +31.3° perc. +33.5° Assenti 13.4 OSO max 10.5 Libeccio 52 % 1011 hPa 15 cielo coperto +30.4° perc. +32.6° prob. 9 % 13.6 O max 13.5 Ponente 55 % 1010 hPa 18 cielo coperto +29.8° perc. +31° prob. 7 % 5.1 ONO max 6.8 Maestrale 52 % 1010 hPa 21 cielo coperto +28° perc. +29.8° Assenti 11.8 SSE max 14.1 Scirocco 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:40

