Meteo San Giorgio a Cremano, le previsioni per domani martedì 27 agosto

Le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a San Giorgio a Cremano prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni, con possibili rovesci di pioggia. La temperatura massima si attesterà intorno ai 32°C, con una percezione di caldo che potrà superare i 33°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una probabilità di piogge leggere, mentre al risveglio il cielo si presenterà con nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo saranno stabili con poche nuvole e una leggera brezza che favorirà una sensazione di fresco. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a superare i 30°C.

Nel primo pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, ma nel tardo pomeriggio sono attese precipitazioni, con possibili rovesci di pioggia. La temperatura massima si attesterà intorno ai 32°C.

Durante la sera, il cielo sarà nuvoloso con probabilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a San Giorgio a Cremano, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale aumento delle temperature e un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

0 cielo coperto +27° perc. +27.9° prob. 4 % 2.1 SO max 5.7 Libeccio 58 % 1012 hPa 3 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° prob. 1 % 2.1 NE max 3.2 Grecale 57 % 1012 hPa 6 nubi sparse +27.5° perc. +28° Assenti 2 NNE max 3.2 Grecale 52 % 1012 hPa 9 poche nuvole +31.3° perc. +31.6° Assenti 3.6 SSO max 6.1 Libeccio 42 % 1013 hPa 12 poche nuvole +32.1° perc. +33.4° Assenti 14.9 SO max 13.4 Libeccio 45 % 1012 hPa 15 poche nuvole +30.3° perc. +31.7° prob. 22 % 13.1 S max 16 Ostro 51 % 1012 hPa 18 pioggia moderata +23.3° perc. +23.5° 1.89 mm 21.8 NE max 29.2 Grecale 67 % 1015 hPa 21 cielo coperto +25.3° perc. +25.5° prob. 10 % 8.6 N max 11.2 Tramontana 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:38

