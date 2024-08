Meteo San Giovanni in Persiceto, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni in Persiceto indicano pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100% lunedì, con temperature intorno ai +19°C. Martedì, il cielo sarà coperto al 98% con temperature intorno ai +20°C. Mercoledì e giovedì si prevedono condizioni stabili con cielo sereno e temperature in aumento fino a +34°C. Le precipitazioni saranno assenti nei giorni successivi, con un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Lunedì 19 Agosto

Nella notte tra domenica e lunedì a San Giovanni in Persiceto ci aspettiamo pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una percezione di +19°C. Il vento soffierà a 6,9km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 13,4km/h. L’umidità sarà al 90% e la pressione atmosferica a 1007hPa.

Durante la mattina di lunedì, la situazione meteorologica non cambierà molto, con cielo coperto al 100% e temperature in lieve aumento fino a +26°C. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con pioggia leggera e una probabilità di 96%. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 11,3km/h da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 57%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno a essere instabili con pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C con una percezione di +25°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 13,2km/h. Le precipitazioni potrebbero aumentare leggermente, con una probabilità del 61%.

In serata, la situazione non migliorerà, con pioggia moderata e copertura nuvolosa al 96%. Le temperature scenderanno a +21°C con una percezione di +21°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord a 9,1km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 2.21mm con una probabilità dell’87%. L’umidità sarà al 1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte tra lunedì e martedì, a San Giovanni in Persiceto ci aspettiamo cielo coperto al 98% con temperature intorno ai +20°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 7,6km/h. Le precipitazioni potrebbero manifestarsi con una probabilità del 58%.

Nella mattina di martedì, le condizioni meteorologiche saranno stabili con nubi sparse al 55% e temperature in aumento fino a +29°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 15,7km/h da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 78%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse al 28% e temperature che raggiungeranno i +30°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 9,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 53%.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno al 1% e temperature intorno ai +25°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Est a 7,3km/h. L’umidità si manterrà al 61%.

Mercoledì 21 Agosto

Durante la notte tra martedì e mercoledì, a San Giovanni in Persiceto ci aspettiamo cielo sereno al 0% con temperature intorno ai +23°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest a 8,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68%.

Nella mattina di mercoledì, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno al 0% e temperature in aumento fino a +30°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Ovest a una velocità di 9,5km/h. L’umidità si manterrà al 49%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con cielo sereno al 3% e temperature che raggiungeranno i +33°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Est a 5,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 36%.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno al 4% e temperature intorno ai +34°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Est a 5,3km/h. L’umidità si manterrà al 34%.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte tra mercoledì e giovedì, a San Giovanni in Persiceto ci aspettiamo cielo sereno al 7% con temperature intorno ai +23°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Sud Est a 6,7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 67%.

Nella mattina di giovedì, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno al 10% e temperature in aumento fino a +26°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Sud Est a una velocità di 5,8km/h. L’umidità si manterrà al 69%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole al 11% e temperature che raggiungeranno i +22°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Sud Est a 5,5km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 71%.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con poche nuvole al 13% e temperature intorno ai +22°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Sud Est a 5,5km/h. L’umidità si manterrà al 74%.

In conclusione, la settimana a San Giovanni in Persiceto si preannuncia variabile con precipitazioni prevalentemente nel primo giorno, seguite da un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le temperature saranno in aumento nei giorni successivi, con cieli che si presenteranno per lo più sereni o poco nuvolosi.

