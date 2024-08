Meteo San Giuliano Milanese, le previsioni per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a San Giuliano Milanese mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, mentre nel pomeriggio si avranno nubi sparse con una probabilità di precipitazioni bassa. Le temperature oscilleranno tra i +24,8°C e i +33,6°C, con un’umidità che varierà dal 47% al 82%.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 39% e una temperatura di +25,1°C. L’umidità sarà del 76%. Man mano che la mattina avanza, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura che raggiungerà i +29,5°C alle 09:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nubi con una copertura del 15%. Le temperature saranno elevate, con un picco di +33,6°C alle 14:00. L’umidità si attesterà intorno al 46%.

In serata, il cielo sarà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +28°C. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 72% alle 23:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a San Giuliano Milanese indicano una giornata con temperature elevate e un’alternanza di cielo coperto e nubi sparse. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e vestirsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche mutevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.8° perc. +25.4° Assenti 6.9 E max 7 Levante 76 % 1019 hPa 3 cielo sereno +23.6° perc. +24.2° Assenti 5.8 E max 5.9 Levante 81 % 1018 hPa 6 nubi sparse +25.1° perc. +25.7° Assenti 2.6 E max 3.9 Levante 76 % 1019 hPa 9 cielo coperto +29.5° perc. +32° Assenti 3.2 SSE max 2.6 Scirocco 60 % 1019 hPa 12 nubi sparse +32.8° perc. +35.5° Assenti 7.2 SSE max 6.3 Scirocco 49 % 1017 hPa 15 nubi sparse +33.6° perc. +36.3° prob. 4 % 6.7 SSE max 5.4 Scirocco 46 % 1015 hPa 18 nubi sparse +29.8° perc. +32.6° prob. 4 % 2.8 S max 3.8 Ostro 61 % 1014 hPa 21 cielo coperto +27.3° perc. +29.1° Assenti 4.4 NE max 4.5 Grecale 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.