Meteo San Giuliano Milanese, le previsioni per domani giovedì 22 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a San Giuliano Milanese mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 48% e il 71%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,7°C nelle prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a +29°C verso le ore centrali della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 29%. Le temperature massime saranno di circa +30,9°C, con una sensazione termica che potrà superare i +31°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da est.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6-10%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +25,6°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità in diminuzione rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Milanese per Giovedì 22 Agosto indicano una giornata con temperature gradevoli e un cielo che alternerà momenti di sereno a nubi sparse. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili e non sono previste precipitazioni significative. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e vestirsi di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22° perc. +22.3° 0.19 mm 12.4 E max 34.8 Levante 80 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +21.6° perc. +22° 0.19 mm 6.8 ENE max 20.4 Grecale 82 % 1013 hPa 6 nubi sparse +21.7° perc. +22.1° prob. 30 % 4.2 E max 9.8 Levante 85 % 1014 hPa 9 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 16 % 9.3 ESE max 13.8 Scirocco 63 % 1014 hPa 12 nubi sparse +29.9° perc. +30.6° prob. 16 % 8.4 SE max 8.9 Scirocco 48 % 1012 hPa 15 cielo sereno +30.9° perc. +31.7° prob. 16 % 6.8 SSE max 7.2 Scirocco 46 % 1011 hPa 18 cielo sereno +27.4° perc. +28.4° prob. 16 % 3.9 ONO max 5.9 Maestrale 58 % 1011 hPa 21 nubi sparse +25.6° perc. +25.8° prob. 18 % 7.6 E max 11.9 Levante 61 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 20:13

