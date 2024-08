Meteo San Giuliano Milanese, le previsioni per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Agosto a San Giuliano Milanese prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto al mattino, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 89% e il 95%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +25,1°C e i +34,5°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, con valori compresi tra i +25,7°C e i +36,8°C.

Durante la mattina, la velocità del vento sarà compresa tra i 4,4km/h e i 5,5km/h, proveniente prevalentemente da direzione Sud Ovest. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con venti che raggiungeranno una velocità massima di 7,7km/h, sempre provenienti da Sud.

Le precipitazioni saranno assenti durante l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 40-80%. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1010-1015hPa.

In serata, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a cielo sereno. Le temperature caleranno leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai +26,1°C e ai +30,5°C. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi comunque a livelli molto bassi, intorno ai 1,3km/h – 4,7km/h.

In conclusione, Lunedì 12 Agosto a San Giuliano Milanese si prevede una giornata con cielo prevalentemente coperto al mattino, con temperature elevate e assenza di precipitazioni. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, ma in serata il cielo si schiarirà, regalando un tramonto sereno. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.4° perc. +25.9° Assenti 6.9 ENE max 7 Grecale 73 % 1015 hPa 3 cielo coperto +24.2° perc. +24.7° Assenti 1.5 E max 2.2 Levante 77 % 1014 hPa 6 cielo coperto +25.1° perc. +25.7° Assenti 4.4 SO max 5.9 Libeccio 76 % 1014 hPa 9 cielo coperto +30° perc. +32.9° Assenti 4.2 SSO max 3.1 Libeccio 60 % 1014 hPa 12 nubi sparse +33.7° perc. +36.4° Assenti 7.7 S max 6.7 Ostro 46 % 1012 hPa 15 nubi sparse +34.5° perc. +36.4° prob. 4 % 7.4 SSO max 7.5 Libeccio 40 % 1011 hPa 18 nubi sparse +30.3° perc. +32.8° prob. 6 % 4.3 S max 6.7 Ostro 57 % 1010 hPa 21 cielo sereno +27.2° perc. +28.8° Assenti 2.5 ENE max 3.3 Grecale 65 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 20:30

