Meteo San Giuseppe Vesuviano, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a San Giuseppe Vesuviano indicano una giornata caratterizzata da variabilità delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, si prevede la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che varia tra il 41% e il 76%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione leggermente superiore.

Al mattino, la pioggia moderata potrebbe persistere con una copertura nuvolosa che raggiunge l’80%. Le temperature oscilleranno tra i +24°C e i +27°C, con una percezione termica che si attesterà intorno ai +28°C.

Nel pomeriggio, le nuvole saranno ancora presenti con una copertura che varierà tra il 32% e il 68%. Le precipitazioni tenderanno a diminuire, lasciando spazio a brevi schiarite. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29°C.

In serata, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare, con una diminuzione della copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 40%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +25°C.

In conclusione, San Giuseppe Vesuviano si troverà ad affrontare una giornata instabile dal punto di vista meteorologico, con piogge intermittenti e schiarite alternate. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e tenere a portata di mano un ombrello in caso di piogge improvvisi. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +25.2° perc. +25.7° 0.93 mm 3.3 O max 6.1 Ponente 74 % 1008 hPa 3 nubi sparse +24.4° perc. +24.9° prob. 77 % 3.5 SSO max 6 Libeccio 78 % 1007 hPa 6 pioggia moderata +24° perc. +24.4° 1.93 mm 5.6 SO max 8.2 Libeccio 77 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +27.3° perc. +28.2° 0.1 mm 9.1 SO max 11.7 Libeccio 57 % 1009 hPa 12 nubi sparse +29.3° perc. +29.1° prob. 57 % 13.6 SO max 11.9 Libeccio 42 % 1009 hPa 15 nubi sparse +28.3° perc. +28.3° prob. 6 % 12.4 OSO max 10.3 Libeccio 44 % 1009 hPa 18 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 6 % 7.1 OSO max 6.4 Libeccio 53 % 1009 hPa 21 nubi sparse +25.3° perc. +25.5° prob. 3 % 4.6 O max 5.1 Ponente 59 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.