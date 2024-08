Meteo San Lazzaro di Savena, le previsioni per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a San Lazzaro di Savena si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche variegate. Le previsioni del tempo indicano che la giornata inizierà con poche nuvole al mattino, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della giornata, fino a raggiungere il cielo coperto nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera sono attese precipitazioni, inizialmente leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della serata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre le prime ore del mattino vedranno la presenza di poche nuvole. A partire dalle prime ore del mattino, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il cielo coperto verso le ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +21,6°C e i +34°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere a tratti. La direzione del vento varierà da Est a Nord Est nel corso della giornata, mantenendosi comunque su valori compresi tra i 3,7km/h e i 18,8km/h. Sono previste precipitazioni, principalmente nel pomeriggio e nella serata, con intensità che potrà variare da leggera a moderata.

L’umidità relativa dell’aria si attesterà su valori elevati, intorno all’88% durante la notte e al mattino, per poi diminuire leggermente nel corso della giornata fino al 36% nel tardo pomeriggio. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1007-1010hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a possibili precipitazioni nel corso della giornata. Consultare regolarmente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.8° perc. +22.3° prob. 74 % 3.7 ESE max 6.1 Scirocco 87 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +20.9° perc. +21.4° 0.92 mm 2.7 NNO max 4.3 Maestrale 91 % 1007 hPa 6 nubi sparse +22.7° perc. +23.2° prob. 84 % 5.4 SSE max 9.6 Scirocco 85 % 1007 hPa 9 cielo coperto +27.8° perc. +29.2° prob. 29 % 10.3 NE max 8.9 Grecale 60 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +32.3° perc. +33.2° 0.17 mm 11.7 NE max 8.8 Grecale 42 % 1008 hPa 15 poche nuvole +34° perc. +34.5° prob. 15 % 17.4 NNE max 12 Grecale 36 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +26.4° perc. +26.4° 0.98 mm 12.9 ESE max 24.3 Scirocco 67 % 1007 hPa 21 cielo sereno +22.9° perc. +23.4° prob. 63 % 5.1 S max 5.5 Ostro 81 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.