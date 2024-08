Meteo San Miniato, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a San Miniato prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con nubi sparse nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile durante la giornata, con un picco del 100% durante la notte e la mattina, che diminuirà fino al 48% nel primo pomeriggio per poi aumentare nuovamente fino al 100% in serata.

Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +19,8°C e i +30,4°C. La temperatura percepita sarà sempre leggermente superiore alla temperatura effettiva, con valori che si aggireranno tra i +20°C e i +29,9°C.

Il vento soffierà principalmente da Nord Est, con una velocità che aumenterà nel corso della giornata. Si prevedono raffiche fino a 32,7km/h nel primo pomeriggio. Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con una probabilità che non supererà mai il 29%.

L’umidità si manterrà su valori abbastanza elevati, con picchi intorno all’84% durante la notte e il mattino, che diminuiranno fino al 38% nel primo pomeriggio per poi risalire fino al 81% in serata. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1007-1011hPa.

In base alla situazione attesa per Lunedì 19 Agosto, possiamo concludere che a San Miniato ci aspetta una giornata con cielo prevalentemente coperto, temperature gradevoli e vento moderato. Le condizioni meteo dovrebbero rimanere stabili anche nei giorni successivi, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° prob. 32 % 3.4 ENE max 3.8 Grecale 81 % 1007 hPa 4 cielo coperto +19.7° perc. +19.9° prob. 18 % 4.6 NNE max 5.2 Grecale 84 % 1007 hPa 7 cielo coperto +23.2° perc. +23.3° Assenti 8.5 NE max 17.7 Grecale 67 % 1008 hPa 10 cielo coperto +28.6° perc. +28.4° prob. 1 % 21.4 NE max 22.1 Grecale 43 % 1009 hPa 13 nubi sparse +30.4° perc. +29.9° prob. 16 % 22.4 NE max 20.8 Grecale 38 % 1008 hPa 16 nubi sparse +26.9° perc. +27.3° prob. 18 % 26.4 NE max 32.7 Grecale 50 % 1008 hPa 19 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° prob. 17 % 12.3 NE max 23.7 Grecale 70 % 1010 hPa 22 nubi sparse +20° perc. +20.1° prob. 4 % 5.9 NE max 10 Grecale 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:09

