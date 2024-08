Meteo San Miniato, le previsioni per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a San Miniato prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, cielo coperto con possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni più intense, con piogge moderate. La sera, il cielo rimarrà nuvoloso con piogge leggere.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 94% al 100%. Il vento soffierà prevalentemente da Sud – Sud Est con intensità compresa tra i 5,7km/h e i 7km/h.

Al mattino, la copertura nuvolosa sarà intorno al 90% – 93%, con temperature che saliranno fino a 31,5°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Est – Nord Est, con raffiche fino a 21,6km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si farà più instabile, con piogge che interesseranno la zona. Le temperature massime saranno di circa 36,1°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’89% – 92%. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 21,6km/h.

In serata, le piogge continueranno a interessare la zona, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con venti leggeri che soffieranno principalmente da Nord Est.

In conclusione, Martedì 27 Agosto a San Miniato sarà caratterizzato da un’alternanza di nubi e piogge, con temperature che oscilleranno tra i 20°C e i 36,1°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prendere le dovute precauzioni in caso di piogge intense.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.2° perc. +22.3° Assenti 4.5 ENE max 5.5 Grecale 68 % 1013 hPa 4 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° prob. 12 % 4.8 ENE max 5.9 Grecale 69 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.11 mm 7.8 ENE max 18.2 Grecale 53 % 1014 hPa 10 cielo coperto +33.3° perc. +32.5° prob. 9 % 18.4 ENE max 20.2 Grecale 31 % 1014 hPa 13 cielo coperto +36.1° perc. +35.1° Assenti 18.2 NNE max 17.8 Grecale 25 % 1012 hPa 16 pioggia moderata +28.1° perc. +28.7° 2.5 mm 12.2 SSO max 24 Libeccio 52 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +19.9° perc. +20.3° 0.52 mm 10.5 NE max 20.3 Grecale 87 % 1017 hPa 22 cielo coperto +20.4° perc. +20.8° prob. 57 % 5.7 SE max 6.7 Scirocco 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.