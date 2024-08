Meteo San Miniato, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Miniato indicano un fine settimana caldo e soleggiato. Le temperature saranno in aumento, con cieli prevalentemente sereni e solo lievi coperture nuvolose. L’umidità varierà, ma non sono previste precipitazioni, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Restate aggiornati per godervi al meglio il weekend!

Venerdì 9 Agosto

Nella notte a San Miniato, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,7°C, con una percezione di +23,3°C. Il vento soffierà a 1,3km/h proveniente dal Sud Ovest, con raffiche di 1,9km/h. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà al 89% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 2%. Le temperature saliranno fino a +34,6°C, con una percezione di +34,5°C. Il vento sarà a 5,3km/h proveniente dal Nord Est, con raffiche di 5,2km/h. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, mentre l’umidità scenderà al 32%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime arriveranno a +37,6°C, con una percezione di +36,8°C. Il vento sarà a 3km/h proveniente dal Nord, con raffiche di 7,5km/h. La probabilità di precipitazioni sarà al 3%, mentre l’umidità si manterrà al 23%.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si attesteranno sui +26,7°C, con una percezione di +28°C. Il vento soffierà a 8km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest, con raffiche di 10,1km/h. Le precipitazioni saranno assenti, ma l’umidità aumenterà al 64%. La pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Sabato 10 Agosto

Nella notte a San Miniato, il cielo sarà coperto con nubi sparse al 62%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,1°C, con una percezione di +24,5°C. Il vento sarà a 1,3km/h proveniente dal Sud Est, con raffiche di 1,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà al 76% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 80%. Le temperature saliranno fino a +27°C, con una percezione di +27,6°C. Il vento sarà a 4,6km/h proveniente dall’Est – Nord Est, con raffiche di 6,2km/h. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, mentre l’umidità scenderà al 53%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente coperto con nubi sparse al 79%. Le temperature massime arriveranno a +39,2°C, con una percezione di +38,5°C. Il vento sarà a 3km/h proveniente dal Nord, con raffiche di 8,5km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà al 21%.

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 93%. Le temperature si attesteranno sui +28,7°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento soffierà a 6,7km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest, con raffiche di 7,4km/h. Le precipitazioni saranno assenti, ma l’umidità aumenterà al 51%. La pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Domenica 11 Agosto

Nella notte a San Miniato, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,8°C, con una percezione di +25,9°C. Il vento sarà a 3,3km/h proveniente dall’Est, con raffiche di 3,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà al 58% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 97%. Le temperature saliranno fino a +35,7°C, con una percezione di +34,6°C. Il vento sarà a 6,6km/h proveniente dall’Est – Nord Est, con raffiche di 8,5km/h. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, mentre l’umidità scenderà al 25%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente coperto con nubi sparse al 77%. Le temperature massime arriveranno a +40°C, con una percezione di +39,1°C. Il vento sarà a 4,2km/h proveniente dall’Ovest – Nord Ovest, con raffiche di 9,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà al 21%.

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +28,4°C, con una percezione di +29°C. Il vento soffierà a 6,9km/h proveniente dal Sud Ovest, con raffiche di 7,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, ma l’umidità aumenterà al 51%. La pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a San Miniato si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni. L’umidità sarà variabile, ma le precipitazioni saranno assenti, garantendo giornate ideali per attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni per godervi al meglio il weekend!

