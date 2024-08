Meteo San Nicola la Strada, le previsioni per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a San Nicola la Strada mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 32% e il 53%. Le temperature si manterranno intorno ai +25-26°C, con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a un cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +35°C verso le ore centrali del giorno. Il vento sarà debole, con velocità intorno ai 7-13km/h provenienti principalmente da ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con poche nuvole sparse e una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 5% e il 17%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +35-33°C, con venti leggeri provenienti da ovest-sud ovest.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno piacevoli attorno ai +27-29°C. Il vento sarà ancora debole, con una direzione prevalente da ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per San Nicola la Strada per Domenica 25 Agosto indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a San Nicola la Strada.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.9° perc. +26.2° Assenti 3.5 ONO max 5.5 Maestrale 66 % 1015 hPa 3 nubi sparse +24.9° perc. +25.3° Assenti 1.5 N max 2.2 Tramontana 69 % 1014 hPa 6 nubi sparse +26.7° perc. +27.8° Assenti 2.6 N max 2.4 Tramontana 60 % 1014 hPa 9 cielo sereno +32.8° perc. +32.9° Assenti 6.9 O max 6.4 Ponente 37 % 1014 hPa 12 cielo sereno +35.6° perc. +35° Assenti 18 OSO max 12.1 Libeccio 28 % 1012 hPa 15 poche nuvole +32.5° perc. +32° prob. 1 % 14.1 O max 14.4 Ponente 34 % 1012 hPa 18 nubi sparse +29° perc. +29.1° Assenti 6.3 O max 7.1 Ponente 45 % 1012 hPa 21 cielo sereno +27.4° perc. +28.1° Assenti 3.6 NO max 4.5 Maestrale 54 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.