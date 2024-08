Meteo San Nicola la Strada, le previsioni per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Nicola la Strada indicano una settimana calda e soleggiata. Temperature in aumento, con punte massime nel primo pomeriggio, come i +37°C di lunedì. Venti leggeri da diverse direzioni. Attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali. Notte serena con poche nuvole. Consigliata prudenza e idratazione per fronteggiare il caldo intenso previsto.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,8°C e una leggera brezza di vento proveniente da Ovest con una velocità di 3,4km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 07:00 avremo +31,9°C con una brezza leggera da Sud – Sud Est a 1,9km/h.

Pomeriggio: Nel primo pomeriggio, alle 13:00, la temperatura raggiungerà i +37°C con venti da Sud Ovest a 21,7km/h.

Sera: Al calar della sera, il termometro segnerà +28,6°C con una brezza leggera da Ovest a 3,8km/h.

Martedì 13 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,5°C e una brezza leggera da Ovest a 2,8km/h.

Mattina: La temperatura inizierà a salire, con +31°C alle 07:00 e una leggera brezza da Sud – Sud Est a 5,1km/h.

Pomeriggio: Nel primo pomeriggio, alle 13:00, avremo +35,7°C con venti da Ovest – Sud Ovest a 18,9km/h.

Sera: Al termine della giornata, la temperatura si attesterà sui +27,9°C con una brezza di vento da Nord – Nord Ovest a 4,1km/h.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,8°C e una leggera brezza da Nord – Nord Ovest a 3,1km/h.

Mattina: Alle 07:00 avremo +30,8°C con una brezza leggera da Sud – Sud Ovest a 2,7km/h.

Pomeriggio: Nel primo pomeriggio, alle 13:00, la temperatura raggiungerà i +36,5°C con venti da Sud Ovest a 19,2km/h.

Sera: Al calar della sera, il termometro segnerà +28,4°C con una brezza leggera da Nord Ovest a 4km/h.

Giovedì 15 Agosto

Notte: La notte sarà caratterizzata da poche nuvole con una temperatura di +27,5°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 4,1km/h.

Mattina: Alle 07:00 avremo +31,8°C con una brezza di vento da Sud – Sud Ovest a 1,5km/h.

Pomeriggio: Nel primo pomeriggio, alle 13:00, la temperatura si attesterà sui +36,5°C con venti da Ovest – Sud Ovest a 19,2km/h.

Sera: Al termine della giornata, la temperatura si manterrà sui +27,9°C con una brezza di vento da Nord – Nord Ovest a 3,8km/h.

In base alle previsioni meteo, possiamo aspettarci una settimana calda e soleggiata a San Nicola la Strada. Prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

