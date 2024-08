Meteo San Severo, le previsioni per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a San Severo indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli attorno ai 24-25°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con venti leggeri provenienti da Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 32-34°C verso le ore centrali. La brezza leggera contribuirà a mantenere un clima piacevole nonostante il caldo. L’umidità si attesterà intorno al 40-50% con pressione atmosferica stabile.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno con temperature che potrebbero superare i 34°C. La presenza di nubi sparse nel tardo pomeriggio potrebbe portare ad una leggera diminuzione delle temperature, ma senza fenomeni di pioggia. La brezza vivace potrebbe rendere più sopportabile il caldo.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con temperature che si attesteranno intorno ai 26-27°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Ovest, con intensità moderata.

In conclusione, Venerdì 9 Agosto a San Severo si prospetta una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni meteo rimarranno stabili e asciutte, senza rischio di precipitazioni. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio il caldo previsto. Resta aggiornato per le previsioni dei prossimi giorni a San Severo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.3° perc. +24.2° Assenti 4.8 NO max 5.9 Maestrale 54 % 1013 hPa 4 cielo sereno +23.7° perc. +23.7° Assenti 5.3 NNO max 7.3 Maestrale 59 % 1014 hPa 7 cielo sereno +29.5° perc. +30.1° Assenti 11.1 NNO max 13.6 Maestrale 48 % 1015 hPa 10 cielo sereno +33.7° perc. +34° Assenti 16.5 N max 16.2 Tramontana 36 % 1014 hPa 13 cielo sereno +34.5° perc. +34.6° Assenti 19.7 N max 18.4 Tramontana 33 % 1014 hPa 16 nubi sparse +32.1° perc. +31.5° Assenti 16.6 N max 19.6 Tramontana 34 % 1014 hPa 19 nubi sparse +27° perc. +27.5° Assenti 9.1 NNO max 13.5 Maestrale 52 % 1015 hPa 22 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 6.7 N max 10.3 Tramontana 54 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:02

