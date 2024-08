Meteo San Severo, le previsioni per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo per San Severo

Nel fine settimana a San Severo, si prevedono temperature elevate con cieli per lo più sereni. Tuttavia, è importante tenere d’occhio la possibilità di piogge leggere durante Sabato e Domenica. Le temperature oscilleranno tra i +24°C e i +37,9°C, con venti che varieranno da leggeri a moderati. Si consiglia di essere preparati per affrontare eventuali precipitazioni e di monitorare attentamente le variazioni climatiche.

Venerdì 2 Agosto

Notte (00:00 – 05:00)

Durante la notte a San Severo il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa variabile tra il 10% e il 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest a velocità comprese tra i 3,3km/h e i 9,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50% mentre la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mattina (06:00 – 12:00)

La mattina proseguirà con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +37,6°C intorno alle 12:00, con una leggera brezza che soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 13,8km/h. L’umidità diminuirà al 23% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1007hPa.

Pomeriggio (13:00 – 17:00)

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole (fino al 5%). Le temperature massime saranno intorno ai +37,9°C con una brezza che soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 16,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 22% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1006hPa.

Sera (18:00 – 23:00)

La serata sarà caratterizzata da poche nuvole (fino al 23%) e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +27°C intorno alle 23:00. Il vento soffierà da Est a una velocità di 3,6km/h. L’umidità aumenterà al 51% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1007hPa.

Sabato 3 Agosto

Notte (00:00 – 05:00)

Durante la notte a San Severo il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa variabile tra il 2% e il 38%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a velocità comprese tra i 3km/h e i 6,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 52% mentre la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

Mattina (06:00 – 12:00)

La mattina inizierà con nubi sparse (fino al 37%) che tenderanno ad aumentare fino a una copertura nuvolosa dell’84%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +32,9°C intorno alle 08:00, con una brezza che soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 10km/h. L’umidità aumenterà al 39% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1007hPa.

Pomeriggio (13:00 – 17:00)

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100% con possibilità di pioggia leggera. Le temperature massime saranno intorno ai +33,2°C con raffiche di vento che potranno raggiungere i 29,4km/h. La probabilità di pioggia sarà del 20% mentre l’umidità si attesterà al 39% e la pressione atmosferica a 1007hPa.

Sera (18:00 – 23:00)

La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 100% con piogge leggere. Le temperature si abbasseranno fino a +25,6°C intorno alle 20:00, con una brezza che soffierà da Nord a una velocità di 1,9km/h. L’umidità aumenterà al 56% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Domenica 4 Agosto

Notte (00:00 – 05:00)

Durante la notte a San Severo il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa variabile tra il 66% e il 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una brezza proveniente da Nord Ovest a velocità comprese tra i 3,6km/h e i 6,9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 69% mentre la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mattina (06:00 – 12:00)

La mattina inizierà con cielo sereno e copertura nuvolosa al 2%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +30,6°C intorno alle 08:00, con una brezza che soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 12,4km/h. L’umidità diminuirà al 44% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Pomeriggio (13:00 – 17:00)

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole (fino al 5%). Le temperature massime saranno intorno ai +34,1°C con una brezza che soffierà da Nord a una velocità di 17km/h. L’umidità si attesterà intorno al 36% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1008hPa.

Sera (18:00 – 23:00)

La serata sarà caratterizzata da poche nuvole (fino al 24%) e possibilità di piogge leggere. Le temperature si abbasseranno fino a +24,8°C intorno alle 21:00, con una brezza che soffierà da Nord Ovest a una velocità di 4km/h. L’umidità aumenterà al 69% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

In conclusione, il fine settimana a San Severo sarà caratterizzato da temperature elevate, con cieli per lo più sereni ma con possibili piogge leggere nel corso del Sabato e della Domenica. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni.

