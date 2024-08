Meteo Sanremo, le previsioni per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Sanremo per Martedì 20 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà scarsa, con la presenza di poche nuvole o cielo sereno per la maggior parte del tempo.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +25-26°C, con una percezione di calore simile. Il vento soffierà a velocità moderata provenendo da direzioni variabili, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno, con una leggera aumentata della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i +26-27°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento sarà sempre moderato, con probabilità di raffiche leggere.

In serata, il cielo si manterrà sereno, con condizioni di bel tempo che perdureranno anche durante la notte. Le temperature si attesteranno intorno ai +24-25°C, con una percezione di fresco piacevole. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità in diminuzione rispetto alle ore pomeridiane.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Sanremo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature gradevoli. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, approfittando delle condizioni meteo favorevoli. Resta aggiornato per ulteriori previsioni meteo nei prossimi giorni a Sanremo.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.1° perc. +25.2° Assenti 8.6 N max 9.1 Tramontana 60 % 1011 hPa 3 nubi sparse +24.2° perc. +24.4° Assenti 14.3 ENE max 16.3 Grecale 66 % 1011 hPa 6 poche nuvole +24.3° perc. +24.4° Assenti 6.3 N max 5.9 Tramontana 62 % 1011 hPa 9 cielo sereno +25.9° perc. +26.2° Assenti 7.3 S max 6.7 Ostro 62 % 1012 hPa 12 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 9.2 SSO max 9.3 Libeccio 64 % 1012 hPa 15 poche nuvole +26.7° perc. +28° prob. 20 % 12.8 SO max 12.9 Libeccio 65 % 1011 hPa 18 cielo sereno +25.4° perc. +26° prob. 16 % 13.3 OSO max 12.8 Libeccio 74 % 1011 hPa 21 cielo sereno +24.8° perc. +25.3° Assenti 8.9 O max 10.9 Ponente 74 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 20:20

