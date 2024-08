Meteo Sanremo, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sanremo indicano una settimana all’insegna della stabilità. Le temperature si manterranno piacevoli, con variazioni giornaliere lievi ma costanti. Il cielo alternerà momenti sereni a fasi parzialmente nuvolose, senza precipitazioni significative in vista. È consigliabile rimanere informati su eventuali cambiamenti improvvisi, anche se al momento non sono previsti scossoni meteorologici rilevanti.

Lunedì 19 Agosto

Nella notte a Sanremo, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento soffierà a 8,9km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 10,4km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +26°C con una percezione di +26°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 11,2km/h proveniente da Est. L’umidità si manterrà intorno al 58%.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura del 20%. Le temperature massime saranno di +27,2°C, con una percezione di +28,1°C. Il vento soffierà a 11,2km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 19,8km/h. L’umidità sarà del 57%.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con nubi sparse coprendo il cielo al 27%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,8°C, con una percezione di +25,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 11,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,3°C, con una percezione di +24,2°C. Il vento soffierà a 10,5km/h provenendo da Nord. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Nelle prime ore del mattino, le condizioni rimarranno stabili con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +25°C con una percezione di +25,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,6km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 58%.

Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime saranno di +26,6°C, con una percezione di +26,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,8km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 55%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa dello 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C, con una percezione di +27,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,5km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 56%.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,3°C, con una percezione di +25,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,5km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Nella notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione di +25,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,6km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +26,9°C con una percezione di +28,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 18,6km/h proveniente da Est. L’umidità si manterrà intorno al 69%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature massime saranno di +27,4°C, con una percezione di +28,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,1km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 55%.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con poche nuvole coprendo il cielo al 22%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,5°C, con una percezione di +26,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 9,5km/h proveniente da Est. L’umidità sarà del 82% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,2°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,2km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con nubi sparse coprendo il cielo al 37%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,1°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,5km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 75%.

Durante la mattinata, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 51%. Le temperature massime saranno di +26,4°C, con una percezione di +26,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,3km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 68%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse coprendo il cielo al 53%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,1°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,6km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 75%.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con nubi sparse coprendo il cielo al 44%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,2°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,7km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Sanremo si prevedono con condizioni meteorologiche generalmente stabili, con cieli variabili tra sereno e parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno gradevoli, con lievi variazioni giornaliere. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

