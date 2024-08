Meteo Santa Maria Capua Vetere, le previsioni per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Santa Maria Capua Vetere indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà scarsa, con cielo sereno al mattino e poche nuvole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +25,6°C. La mattina proseguirà con condizioni di cielo sereno e temperature in aumento, fino a raggiungere i +36,3°C intorno alle 09:00 con una leggera presenza di nuvole sparse. Nel pomeriggio, le nuvole saranno ancora presenti, ma la situazione rimarrà stabile con temperature che si manterranno intorno ai +37°C. Anche in serata il cielo sarà sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +27,2°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Santa Maria Capua Vetere indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cielo sereno e temperature elevate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

In conclusione, Giovedì 15 Agosto a Santa Maria Capua Vetere si prospetta come una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti e goditi la tua giornata nella splendida località campana.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° Assenti 3.7 N max 4.1 Tramontana 58 % 1013 hPa 3 cielo sereno +24.7° perc. +24.8° Assenti 5.1 NNE max 5.4 Grecale 58 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28.1° perc. +28° Assenti 5.2 NE max 6.4 Grecale 44 % 1013 hPa 9 poche nuvole +36.3° perc. +35° Assenti 8.2 SO max 5.8 Libeccio 23 % 1014 hPa 12 poche nuvole +37.2° perc. +36.3° Assenti 18.7 SO max 11.8 Libeccio 23 % 1013 hPa 15 poche nuvole +35.4° perc. +35° Assenti 16.6 OSO max 15 Libeccio 29 % 1013 hPa 18 poche nuvole +29.5° perc. +30.4° Assenti 7.4 O max 11.6 Ponente 51 % 1014 hPa 21 cielo sereno +27.6° perc. +29° Assenti 3.1 N max 4.4 Tramontana 62 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 19:57

