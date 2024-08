Meteo Sant’Agata Feltria, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Sant’Agata Feltria mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Nella notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varia tra il 93% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest.

Al mattino, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +27°C verso le ore 09:00. Il vento soffierà da Nord con intensità variabile.

Nel pomeriggio, le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite e cielo sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, con vento che proveniente da Nord – Nord Est.

In serata, il cielo sarà completamente sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +20°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Agata Feltria per Giovedì 29 Agosto indicano una giornata con un iniziale cielo coperto che darà gradualmente spazio a schiarite e cielo sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, mentre le minime si manterranno intorno ai +19°C. Il vento sarà moderato proveniente da varie direzioni. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° prob. 5 % 4.3 OSO max 4.6 Libeccio 72 % 1018 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 3.3 O max 5 Ponente 72 % 1017 hPa 6 cielo coperto +21° perc. +20.9° Assenti 2.7 ONO max 4.6 Maestrale 68 % 1018 hPa 9 cielo coperto +27° perc. +27° Assenti 5.7 N max 6.7 Tramontana 44 % 1018 hPa 12 nubi sparse +29.9° perc. +29.1° Assenti 8.6 NNE max 7.1 Grecale 35 % 1016 hPa 15 cielo sereno +29.6° perc. +28.8° Assenti 11.7 NE max 10 Grecale 36 % 1015 hPa 18 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° Assenti 0.9 NE max 4.1 Grecale 59 % 1016 hPa 21 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 4.4 OSO max 6.4 Libeccio 60 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:47

