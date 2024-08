Meteo Sant’Agata Feltria, le previsioni per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sant’Agata Feltria indicano un fine settimana con variazioni nelle condizioni atmosferiche. Venerdì si prevede cielo coperto con possibilità di precipitazioni nel pomeriggio, mentre sabato sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento. Domenica si prospetta nuovamente sereno con temperature elevate. Entrambi i giorni saranno ottimali per attività all’aperto e per godersi il weekend.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Sant’Agata Feltria il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,3°C, con una percezione di +19,5°C. Il vento soffierà a 5km/h proveniente da Sud Ovest con raffiche fino a 4,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 84% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +27,2°C, con una percezione di +27,8°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord a 0,3km/h con raffiche fino a 5,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 53% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, con una copertura nuvolosa all’85%. Le temperature massime saranno di +30°C, con una percezione di +29,8°C. Il vento sarà moderato da Est a 3km/h con raffiche fino a 12,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 41% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

In serata il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 91%. Le temperature si attesteranno sui +25°C, con una percezione di +25,2°C. Il vento sarà leggero da Est a 6,3km/h con raffiche fino a 8,7km/h. C’è una probabilità del 3% di precipitazioni, e l’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte a Sant’Agata Feltria il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’18%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,2°C, con una percezione stabile a +20,2°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 8,9km/h con raffiche fino a 8,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 76% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina

La mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +28,2°C, con una percezione di +27,8°C. Il vento sarà leggero da Sud Ovest a 2,8km/h con raffiche fino a 10,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 39% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +31,7°C, con una percezione di +30,1°C. Il vento sarà leggero da Sud a 2,1km/h con raffiche fino a 14,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 26% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +21,6°C, con una percezione stabile a +21,6°C. Il vento sarà leggero da Sud Ovest a 2km/h con raffiche fino a 4,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 70% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte a Sant’Agata Feltria il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,5°C, con una percezione di +20,2°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 9,9km/h con raffiche fino a 10km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 63% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina

La mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +28,8°C, con una percezione di +27,9°C. Il vento sarà leggero da Nord Ovest a 2km/h con raffiche fino a 5,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 33% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature massime saranno di +31,9°C, con una percezione di +30,2°C. Il vento sarà leggero da Nord – Nord Est a 5km/h con raffiche fino a 10,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 25% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

In serata il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 86%. Le temperature si attesteranno sui +26,2°C, con una percezione stabile a +26,2°C. Il vento sarà leggero da Est – Nord Est a 5,4km/h con raffiche fino a 6,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 52% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Sant’Agata Feltria si prospetta con condizioni meteo variabili. Venerdì avremo cielo coperto con possibili precipitazioni nel pomeriggio, sabato sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento, mentre domenica si prevede un ritorno al sereno con temperature elevate. Sia sabato che domenica si prevedono condizioni ottimali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il weekend.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.