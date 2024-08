Meteo Sant’Agata Feltria, le previsioni per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sant’Agata Feltria indicano una settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Si prevedono solo deboli precipitazioni per Martedì 13 Agosto. Le temperature massime raggiungeranno i +35,9°C, con una percezione di +33,6°C. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Lunedì 12 Agosto

Nella notte a Sant’Agata Feltria, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 25%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,6°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento soffierà a 2,4km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 4,4km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saliranno fino a +34,8°C, con una percezione di +33,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 11,1km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà al 23% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Nel pomeriggio, si prevedono poche nuvole con una copertura del 15%. Le temperature massime raggiungeranno i +35,3°C, con una percezione di +33,8°C. Il vento sarà più intenso, con una velocità di 17,4km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 25% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

In serata, le nubi saranno sparse con una copertura del 37%. Le temperature si attesteranno intorno ai +29,3°C, con una percezione di +28,7°C. Il vento soffierà a 7,3km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 10,4km/h. L’umidità sarà del 38% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Martedì 13 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,1°C, con una percezione di +22,8°C. Il vento soffierà a 7,9km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche fino a 7,5km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +35°C, con una percezione di +32,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,3km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 28% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Durante il pomeriggio, si prevedono poche nuvole con una copertura del 31%. Le temperature massime saranno di +34,4°C, con una percezione di +32,9°C. Il vento soffierà a 9,1km/h provenendo da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 25% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

In serata, le nubi saranno sparse con una copertura del 35%. Le temperature si attesteranno intorno ai +30,9°C, con una percezione di +29,8°C. Il vento soffierà a 10,2km/h provenendo da Est, con raffiche fino a 12,8km/h. L’umidità sarà del 32% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,4°C, con una percezione di +22,1°C. Il vento soffierà a 10,5km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche fino a 11km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Nella mattina, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +35,2°C, con una percezione di +33,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà al 17% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature massime saranno di +35,9°C, con una percezione di +33,6°C. Il vento soffierà a 2km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 11,7km/h. L’umidità sarà del 17% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

In serata, si prevedono poche nuvole con una copertura del 21%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una percezione di +24,6°C. Il vento soffierà a 3km/h provenendo da Sud, con raffiche fino a 4,6km/h. L’umidità sarà del 44% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Giovedì 15 Agosto

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura del 53%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C, con una percezione di +22,8°C. Il vento soffierà a 4,8km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 4,3km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Nella mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature massime raggiungeranno i +22,8°C, con una percezione di +22,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,8km/h proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà al 47% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature massime saranno di +22,5°C, con una percezione di +22,1°C. Il vento soffierà a 5,2km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 5km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura del 85%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,8°C, con una percezione di +21,4°C. Il vento soffierà a 4,5km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 4,3km/h. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

