Meteo Sant’Antimo, le previsioni per domani mercoledì 7 agosto

Mercoledì 7 Agosto a Sant’Antimo si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente fino al pomeriggio, per poi diradarsi nuovamente verso sera.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai +28°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +30°C a partire dalle ore 10:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile tra i 2,6km/h e i 9,1km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 27%. Le temperature massime saranno di circa +33°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +35°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 17,7km/h da Ovest – Sud Ovest.

In serata, il cielo sarà nuovamente sereno, con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si abbasseranno gradualmente, attestandosi intorno ai +27°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto al pomeriggio, con raffiche che potranno raggiungere i 10,1km/h da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Sant’Antimo indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che potrebbero rimanere elevate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.3° perc. +29.4° prob. 6 % 5 O max 6.3 Ponente 70 % 1011 hPa 3 cielo sereno +26.7° perc. +28.4° prob. 4 % 3.1 ONO max 5.2 Maestrale 71 % 1011 hPa 6 nubi sparse +28.1° perc. +30.1° prob. 4 % 2.6 SO max 5 Libeccio 64 % 1011 hPa 9 nubi sparse +32.2° perc. +34.5° Assenti 9.1 SO max 7.2 Libeccio 49 % 1012 hPa 12 nubi sparse +33.3° perc. +35.5° prob. 3 % 19 OSO max 15.7 Libeccio 45 % 1011 hPa 15 cielo sereno +32° perc. +33.6° prob. 17 % 17.4 O max 17.1 Ponente 47 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.5° perc. +30.7° prob. 17 % 11.4 O max 12.1 Ponente 52 % 1012 hPa 21 cielo sereno +27.6° perc. +29.3° Assenti 7.3 O max 9 Ponente 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:08

