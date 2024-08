Meteo Sarno, le previsioni per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Sarno per Giovedì 15 Agosto indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 36,5°C intorno alle ore 12:00, mentre la minima si attesterà sui 26,4°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nubi sparse, che aumenteranno leggermente verso le ore centrali della giornata. La temperatura aumenterà gradualmente, con un picco massimo atteso intorno alle 12:00. Il vento soffierà prevalentemente da Nord con intensità variabile.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà per lo più sereno con poche nuvole sparse. Le temperature rimarranno elevate, con valori che si attesteranno intorno ai 36°C. Il vento sarà moderato proveniente da Ovest – Sud Ovest.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere stabili con un cielo sereno e una leggera diminuzione delle temperature. Il vento sarà ancora presente, ma con una minore intensità rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarno per Giovedì 15 Agosto indicano una giornata calda e soleggiata, ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili con temperature elevate, senza variazioni significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.8° perc. +28.3° Assenti 3.3 N max 3.5 Tramontana 51 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 3.9 NE max 3.9 Grecale 54 % 1013 hPa 6 cielo sereno +29.3° perc. +29° Assenti 2.9 N max 4.8 Tramontana 41 % 1014 hPa 9 nubi sparse +36° perc. +34.7° Assenti 7.1 OSO max 7 Libeccio 23 % 1014 hPa 12 nubi sparse +36.5° perc. +36.2° Assenti 11.1 SO max 9.3 Libeccio 27 % 1013 hPa 15 poche nuvole +35.5° perc. +35.6° Assenti 9.8 OSO max 9.2 Libeccio 31 % 1013 hPa 18 cielo sereno +31.7° perc. +32.3° Assenti 6.8 ONO max 10.3 Maestrale 43 % 1014 hPa 21 cielo sereno +30° perc. +30.9° Assenti 2.3 NNO max 4.2 Maestrale 49 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 19:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.