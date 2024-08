Meteo Saronno, le previsioni per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Domani, Domenica 1 Settembre, a Saronno il meteo sarà caratterizzato da una variazione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le prime ore della mattina saranno contrassegnate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 22-24°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà con intensità variabile dai 4km/h ai 6km/h provenendo prevalentemente da Nord – Nord Est.

Durante la mattina, le precipitazioni tenderanno a diminuire e la copertura nuvolosa si diraderà, lasciando spazio a nubi sparse con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 30%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 28-30°C. Il vento sarà leggero, con una direzione che ruoterà da Ovest a Sud – Sud Ovest, con velocità intorno ai 2-4km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una probabilità di pioggia ridotta al 1%. Le temperature massime toccheranno i 32-32,5°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento sarà debole, con una direzione prevalente da Sud e una velocità intorno ai 5-6km/h.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a una copertura nuvolosa ridotta, intorno al 5-7%. Le temperature si attesteranno intorno ai 23-27°C, con venti leggeri che soffieranno principalmente da Nord – Nord Ovest con velocità intorno ai 4-7km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Saronno per Domenica 1 Settembre indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alla copertura nuvolosa che potrebbero influenzare le temperature percepite.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +24° perc. +24.1° prob. 3 % 4.9 NE max 7.3 Grecale 61 % 1016 hPa 3 cielo coperto +22.3° perc. +22.4° prob. 49 % 5.5 NNE max 8.3 Grecale 70 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +21.4° perc. +21.8° 0.28 mm 4 NNO max 6.2 Maestrale 82 % 1016 hPa 9 nubi sparse +28.2° perc. +28.6° prob. 29 % 1.6 ONO max 1.9 Maestrale 49 % 1015 hPa 12 nubi sparse +32° perc. +31.3° prob. 15 % 4.6 S max 4.5 Ostro 34 % 1013 hPa 15 cielo coperto +32.1° perc. +31.1° prob. 1 % 6.7 S max 6 Ostro 31 % 1011 hPa 18 nubi sparse +27.3° perc. +27.5° prob. 11 % 6.2 SSO max 12.2 Libeccio 46 % 1011 hPa 21 cielo sereno +25.1° perc. +25.1° prob. 24 % 5.9 NNO max 9.3 Maestrale 54 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:56

