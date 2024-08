Meteo Sarzana, le previsioni per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Sarzana per Martedì 20 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +21,4°C e i +28,6°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a quella effettiva, ma comunque gradevole.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 86% e le temperature si attesteranno intorno ai +21,5°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di circa 10,9km/h.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 9%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +27,1°C verso le ore 09:00. Il vento sarà debole, proveniente da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, si potranno osservare nubi sparse con una copertura intorno al 49%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +28°C. Il vento sarà sempre leggero, con raffiche occasionali.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, intorno ai +23,4°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarzana indicano una giornata piacevole e senza particolari fenomeni atmosferici significativi. Le condizioni meteo dovrebbero rimanere stabili anche nei prossimi giorni, con temperature gradevoli e cieli generalmente sereni. Si consiglia comunque di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo locali per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.5° perc. +21.8° Assenti 10.9 NNE max 11.6 Grecale 78 % 1011 hPa 3 nubi sparse +21.5° perc. +21.8° Assenti 11 NNE max 12 Grecale 77 % 1010 hPa 6 nubi sparse +23° perc. +23.3° Assenti 4.8 NE max 7.6 Grecale 72 % 1011 hPa 9 cielo sereno +27.1° perc. +28° Assenti 4.8 SO max 7.1 Libeccio 58 % 1011 hPa 12 poche nuvole +27.8° perc. +28.8° prob. 15 % 6 SO max 7.7 Libeccio 56 % 1011 hPa 15 nubi sparse +27.4° perc. +28.7° prob. 20 % 9.3 O max 10.3 Ponente 61 % 1010 hPa 18 nubi sparse +24.5° perc. +25° prob. 20 % 6.3 O max 7.9 Ponente 75 % 1011 hPa 21 cielo sereno +23.4° perc. +23.9° Assenti 7.5 NNO max 9.9 Maestrale 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:12

