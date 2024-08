Meteo Sarzana, le previsioni per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Sarzana si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i +31°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera. La temperatura percepita sarà sempre di poco superiore alla temperatura effettiva, garantendo una sensazione di caldo costante durante la giornata.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai +25°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 58%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1016hPa.

Al risveglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai +25-30°C. Il vento sarà leggero, con direzione variabile tra Nord Est e Sud – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 46-58%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1017hPa.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature massime che toccheranno i +31°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 10km/h. L’umidità si manterrà intorno al 46-51%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1016hPa.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature intorno ai +26-27°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una leggera brezza, mantenendo l’umidità attorno al 59-65%. La pressione atmosferica si attesterà a 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarzana per Venerdì 30 Agosto indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature estive e vento leggero. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno elevate e cielo sereno. Si consiglia di prestare attenzione all’idratazione e alla protezione solare, date le temperature elevate previste.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.7° perc. +25.8° Assenti 7.1 NNE max 6.6 Grecale 58 % 1016 hPa 3 cielo sereno +25.1° perc. +25.2° Assenti 6.5 NE max 5.7 Grecale 59 % 1016 hPa 6 cielo sereno +25.5° perc. +25.6° Assenti 7.1 NE max 7.4 Grecale 58 % 1017 hPa 9 cielo sereno +29.9° perc. +30.4° Assenti 5 SSO max 4.2 Libeccio 46 % 1017 hPa 12 cielo sereno +31° perc. +31.5° Assenti 8.2 OSO max 8.6 Libeccio 44 % 1016 hPa 15 cielo sereno +29.7° perc. +30.8° prob. 2 % 6.5 O max 11 Ponente 51 % 1015 hPa 18 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 8.2 NNO max 11.1 Maestrale 65 % 1015 hPa 21 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 8 NNE max 8 Grecale 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:55

