Meteo Sarzana, le previsioni per il weekend 2 – 4 Agosto

Le previsioni meteo per Sarzana indicano un fine settimana variabile. Venerdì sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature gradevoli. Sabato è attesa pioggia leggera nel pomeriggio, mentre Domenica inizierà con piogge leggere per poi schiarirsi. Le temperature massime saranno elevate, intorno ai +31°C. Si consiglia di monitorare le variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per godersi il fine settimana a Sarzana.

Venerdì 2 Agosto

Notte

Durante la notte a Sarzana, cielo sereno caratterizzerà il cielo con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,5°C, con una percezione di +24,6°C. Il vento soffierà a 7,5km/h provenendo da Est, con raffiche fino a 9,2km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con poche nuvole coprendo il cielo al 23%. Le temperature saliranno fino a +25,6°C, con una percezione di +26,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,9km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 73% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa al 33%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,1°C, con una percezione di +33°C. Il vento soffierà a 11,1km/h provenendo da Sud – Sud Ovest, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica si attesterà a 1008hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà nuovamente sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a +24,5°C, con una percezione di +25,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,2km/h proveniente da Est. L’umidità salirà al 84% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Sabato 3 Agosto

Notte

Durante la notte a Sarzana, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,2°C, con una percezione di +24,9°C. Il vento soffierà a 8,5km/h provenendo da Est, con raffiche fino a 9,4km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica si attesterà a 1007hPa.

Mattina

La mattina inizierà con poche nuvole coprendo il cielo al 15%. Le temperature saliranno fino a +26,6°C, con una percezione di +26,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,1km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 72% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 79%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,1°C, con una percezione di +34,2°C. Il vento soffierà a 7,1km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica si attesterà a 1007hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a +25,2°C, con una percezione di +25,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,9km/h proveniente da Est. L’umidità salirà all’80% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Domenica 4 Agosto

Notte

Durante la notte a Sarzana, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 10%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,9°C, con una percezione di +24,5°C. Il vento soffierà a 6,8km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 6,4km/h. L’umidità sarà dell’83% e la pressione atmosferica si attesterà a 1010hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a +28,3°C, con una percezione di +30°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,3km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 61% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 41%. Le temperature massime raggiungeranno i +31°C, con una percezione di +33,4°C. Il vento soffierà a 7,9km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica si attesterà a 1010hPa.

Sera

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 66%. Le temperature si abbasseranno a +25,6°C, con una percezione di +26°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,2km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità salirà al 69% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Sarzana si preannuncia con condizioni meteo variabili. Venerdì avremo cielo sereno e temperature gradevoli, mentre sabato è prevista pioggia leggera nel pomeriggio. Domenica, la giornata inizierà con piogge leggere per poi gradualmente schiarirsi nel corso della giornata. Sia sabato che domenica, le temperature massime saranno elevate, con picchi intorno ai +31°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi di conseguenza per godersi al meglio il fine settimana a Sarzana.

