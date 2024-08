Meteo Sassari, le previsioni per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Sassari si prevedono condizioni meteo variabili con nubi sparse e poche nuvole alternate nel corso della giornata. La copertura nuvolosa oscillerà tra il 16% e il 97%, con temperature che si manterranno piuttosto stabili intorno ai +23°C durante la notte e saliranno fino a +31,9°C nelle ore centrali del giorno. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, con un lieve aumento della percezione di calore nelle ore più calde.

Durante la mattina, le nubi sparse daranno un po’ di tregua, ma nel pomeriggio il cielo si coprirà nuovamente, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord – Nord Ovest con intensità variabile tra i 9,4km/h e i 15,9km/h, garantendo una piacevole brezza leggera.

Nel complesso, la giornata si prospetta piuttosto calda e umida, con un’umidità che oscillerà tra il 34% e il 64%. La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1015hPa.

Guardando alle previsioni dei prossimi giorni, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa e delle temperature per Lunedì, con possibili precipitazioni nella giornata di Martedì. Tuttavia, per il momento, Sabato si presenta come una giornata piacevole e senza particolari criticità dal punto di vista meteorologico a Sassari.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +23.2° perc. +23.2° Assenti 5.8 ESE max 5.7 Scirocco 63 % 1015 hPa 4 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° Assenti 5.5 ESE max 5.3 Scirocco 57 % 1015 hPa 7 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 4.9 SSO max 6.1 Libeccio 47 % 1016 hPa 10 nubi sparse +31.2° perc. +30.6° Assenti 5.1 NO max 4.8 Maestrale 36 % 1016 hPa 13 cielo coperto +31.4° perc. +30.8° Assenti 13.6 NNO max 10.2 Maestrale 35 % 1015 hPa 16 nubi sparse +28.8° perc. +28.8° Assenti 11.5 N max 15.8 Tramontana 44 % 1015 hPa 19 poche nuvole +24.9° perc. +25.1° Assenti 6.6 NNE max 8.9 Grecale 64 % 1015 hPa 22 nubi sparse +24.7° perc. +24.7° Assenti 5.7 E max 5.8 Levante 59 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:55

